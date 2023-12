UEFA i FIFA przegrały w sądzie Unii Europejskiej

Czwartek, 21 grudnia 2023 r.

Dnia 21 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oficjalnie orzekł, że UEFA i FIFA nie mają prawa grozić sankcjami klubom, które chciały przystąpić do Superligi. Oznacza to, że federacje blokując powstanie nowych rozgrywek poza ich egidą, działały niezgodnie z prawem. Dzięki tej decyzji pomysł Superligi może być od nowa realizowany. Swój komunikat w tej sprawie wydała Legia Warszawa oraz stowarzyszenie ECA Europe, którego warszawski klub jest członkiem.









Projekt Superligi zainicjowany został w 2021 roku przez 12 czołowych klubów piłkarskich z Anglii, Hiszpanii oraz Włoch. Nowe rozgrywki miały stanowić rywalizację dla Ligi Mistrzów i innych rozgrywek pod egidą UEFA, a w przyszłości być może całkowicie je zastąpić. UEFA wraz z FIFA były przeciwne tej inicjatywie. Zagroziły, że nałożą sankcję na wszystkie kluby, które będą chętne do wzięcia udziału w Superlidze. Groźby uzyskały oczekiwany efekt, większość klubów wycofało się z tego pomysłu, a projekt upadł. Kluby zdecydowały się jednak złożyć do TSUE skargę na działanie obu organizacji, zarzucając organizacjom praktyki monopolistyczne. Sprawa toczyła się przez ponad dwa lata, a dziś sąd Unii Europejskiej przyznał zastraszonym drużynom rację.



- Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) i Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) to stowarzyszenia prawa prywatnego z siedzibą w Szwajcarii. Ich celem jest promowanie i ustalanie ram dla piłki nożnej na poziomie światowym i europejskim. Przyjęły one przepisy nadające im uprawnienia do zatwierdzania międzyklubowych rozgrywek piłkarskich w Europie i wykorzystywania różnych praw medialnych związanych z tymi rozgrywkami. Grupa 12 europejskich klubów piłkarskich, działając za pośrednictwem hiszpańskiej spółki European Superleague Company, chciała (w 2021 r.) stworzyć nowy projekt rozgrywek piłkarskich: Superligę. FIFA i UEFA sprzeciwiły się temu projektowi, grożąc nałożeniem sankcji na kluby i zawodników, którzy zdecydowaliby się w nim uczestniczyć (...) W przypadku gdy przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą jest uprawnione do określania warunków, na jakich potencjalnie konkurujące przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do rynku, uprawnienie to powinno, ze względu na ryzyko konfliktu interesów, jakie rodzi, podlegać kryteriom, które są odpowiednie do zapewnienia, że są one przejrzyste, obiektywne, niedyskryminujące i proporcjonalne. Uprawnienia FIFA i UEFA nie podlegają jednak żadnym takim kryteriom. FIFA i UEFA nadużywają zatem pozycji dominującej. Ponadto, biorąc pod uwagę ich arbitralny charakter, ich zasady dotyczące zatwierdzania, kontroli i sankcji należy uznać za nieuzasadnione ograniczenia swobody świadczenia usług. Przepisy FIFA i UEFA dotyczące eksploatacji praw medialnych są szkodliwe dla europejskich klubów piłkarskich, wszystkich spółek działających na rynkach medialnych, a ostatecznie dla konsumentów i telewidzów, uniemożliwiając im korzystanie z nowych i potencjalnie innowacyjnych lub interesujących rozgrywek - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie TSUE.



Oficjalny komentarz Legii Warszawa w sprawie wyroku TSUE



Jako Legia Warszawa podkreślamy, że przyszłość i rozwój europejskiej piłki nożnej jest możliwa jedynie dzięki bliskiej kooperacji klubów za pośrednictwem ECA Europe, w partnerstwie i współpracy UEFA i FIFAcom.



Oświadczenie ECA Europe, którego Legia jest członkiem



European Club Association (ECA), representing nearly 500 professional football clubs across Europe, takes note of the judgment issued by the European Court of Justice today.

To be absolutely clear, the judgment in no way whatsoever supports or endorses any form of Super League project.



Since the legal case was brought two years ago, major progressive governance reforms have already been put in place across the ecosystem of football in Europe and worldwide, including new UEFA rules for competition pre-authorisation; and in particular, reforms under ECA’s Memorandum of Understanding and Joint Venture with UEFA, and FIFA (signed in September and March this year). Through ECA, clubs today are already at the heart of decision-making in relation to the competitions they participate in.



In short, the world of football moved on from the Super League years ago and progressive reforms will continue.



Most importantly, football is a social contract not a legal contract – all the recognized stakeholders of European and world football - spanning confederations, federations, clubs, leagues, players and fans - stand more united than ever against the attempts by a few individuals pursing personal agendas to undermine the very foundations and basic principles of European football.



ECA will continue to work with UEFA, FIFA and all recognized stakeholders of football to develop the game positively and progressively – founded on the principles of sporting meritocracy, inclusiveness, open competition and genuine solidarity. These principles are at the heart of ECA, and at the core of the European Sports Model, on which all levels of the pyramid benefit and prosper.



Po wydaniu wyroku TSUE, organizacja A22 Sports Management momentalnie ogłosiła nowy projekt piłkarskiej Superligi. Rozgrywki miałyby zostać podzielone na trzy ligi, w których uczestniczyć będą 64 drużyny. Poziomy podzielone byłyby na Ligę Gwiazd (16 drużyn), Ligę Złotą (16 drużyn) oraz Ligę Błękitną (32 drużyny). Kluby zostałyby podzielone na ośmiozespołowe grupy, a rywalizacja w nich odbywałaby się na zasadzie mecz i rewanż. Później nastąpiłaby faza pucharowa dla wyłonienia ostatecznego mistrza. Spotkania odbywałyby się w środku tygodnia, podobnie jak w obecnych rozgrywkach pucharowych i nie kolidowałyby z rozgrywkami krajowymi. W ligach panowałby system spadków i awansów.



- W pierwszym roku rozgrywek kluby będą dobierane na podstawie współczynnika opartego na przejrzystych kryteriach wynikowych. Planowana jest także platforma streamingowa umożliwiająca bezpłatne oglądanie wszystkich meczów - możemy przeczytać w komunikacie A22 Sports Management.