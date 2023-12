Analiza

Punkty po meczu z Cracovią

Piątek, 22 grudnia 2023 r. 09:40 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Zakończyli jak zwykle; jeszcze nie zaczął pracować, a są już efekty; „Nie pokazaliśmy właściwej energii”, dramat przy bramkach; Baku odnaleziony - to najważniejsze punkty po środowym meczu Legii Warszawa z Cracovią.



1. Zakończyli jak zwykle

Porażka w ostatnim meczu ligowym w roku to już praktycznie tradycja w wykonaniu Legii. Ostatni raz legioniści taki mecz wygrali dokładnie 20 grudnia 2018 roku. Wówczas udało się pokonać Zagłębie Sosnowiec 3-2. Od tamtej pory były same porażki i jeden remis ze Śląskiem Wrocław. To bardzo marna statystyka, która potwierdziła się również w środowy wieczór. Cracovia pewnie wygrała 2-0, biorąc tym samym rewanż za niedzielę, kiedy przegrała w identycznym wymiarze. Cztery dni wcześniej spotkanie przebiegało - głównie w 2. połowie - pod dyktando Legii. W Krakowie było inaczej. Podopieczni Kosty Runjaicia nie mieli wielkich argumentów, by doprowadzić chociaż do wyrównania. Tym samym rok znów kończymy porażką, ale też meczem, który jest swoistym podsumowaniem ligowej rundy jesiennej w wykonaniu „Wojskowych”. Jak im się chce, to da się wygrać, jak głowa jest gdzie indziej, to zazwyczaj jest bez punktów.