Japończyk zostanie nowym zawodnikiem Legii

mlody - 52 minuty temu, *.autocom.pl Jakoś z Japończykami nie mam problemów. Pracowici szybcy zwinni oddający serce taka kultura.

Na pewno może być lepszy niż nie jeden ęuropejczyk . odpowiedz

Januszek - 53 minuty temu, *.chello.pl Ding Dong to byla ikona odpowiedz

Maverick - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Kiedyś w Legii próbował zaistnieć jakiś Japończyk.Typ chyba nawet występował w podstawowym składzie Man.Utd.Nie pamiętam nazwiska.W Legii pozostał pół roku a potem legia oddala go bez żalu.Tak samo będzie i z tym.Jeśli juz to czemu nie można ściągnąć obcokrajowca z ligi polskiej który ma już jakieś ogranie?Łatwiej by mu było niż przyjezdnemu.A tak to kolejny Abu Hanna kolejny Charatin Baku czy choćby i teraz Marco Burch,nie wspominając o Rose którego chcą się jak najszybciej pozbyć.Z tym samurajem będzie podobnie.Nie przypominam tez sobie aby któryś z japońców zrobił u nas karierę... odpowiedz

Legionista z okolicy - 56 minut temu, *.centertel.pl Może Rosołka wezmą w zamian. Tylko pewnie dużo trzeba by dopłacić odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Był kiedyś Chińczyk, ale się nie sprawdził. Oby z tym było lepiej. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dong Fangzhuo dwa. Witamy w Legii.

Jako,ze przybywa pan z dalekiego kraju więc dostanie pan nie pół roku czasu na aklimatyzację a rok.

Już widzę ten wywiad z dyrektorem sportowym za pół roku. Przybył z dalekiej Japonii, inna strefa czasowa, zupełnie inna kultura. odpowiedz

Franco - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak byłem mały to oglądałem taki animowany dokument o piłkarzach japońskich... Co oni odpierdzielali to głowa mała... odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Patrząc jak u nas grają Japończycy, a ten jest reprezentantem kraju, sądzę że to jest świetny gracz. Tylko kolejny raz szukamy nie na te pozycje gdzie są największe potrzeby. Na wahadle mamy Wszołka, Kuna, Diaza, Ribeiro, póki co jeszcze Baku, Rosołek też jako zmiennik bardziej się nadaje na wahadło niż do ataku i może w tej sytuacji kolejny powinien być któryś młody z akademii. Bardziej potrzeba nam napastnika który strzela bramki, bo nasi strzelają tyle co obrońcy. I może stoper z prawdziwego zdarzenia który ogarnie tę bandę na boisku. Bo to co oni robią co drugi, trzeci mecz do kompromitacja. Wustarczy przy nich długa jak w B klasie na szybkiego napastnika i już wtopa. Augustyniak do szóstka z konieczności przerobiony w Legii na stopera. Kryje za daleko jak Wieteska, źle się ustawia, a na stoperze nie ma już czasu na korektę. Potrzeba kogoś takiego kim był sam Zieliński, potem Choto. Skała nie do przejścia i żeby jeszcze ustawiał resztę. odpowiedz

Salva - 47 minut temu, *.centertel.pl @geds: a jaką masz gwarancję że sprowadzisz napastnika który będzie strzelał bramki? odpowiedz

P. - 1 godzinę temu, *.msitelekom.pl Pewnie się przyda, ale to innego rodzaju zawodnik jest w tej chwili najbardziej potrzebny Legii. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Cóż,transfer bardzo zaskakujący ale miejmy nadzieję,że przemyślany i rozsądny.Póki co trudno cokolwiek napisać o zawodniku na podstawie suchej statystyki ale skoro został powołany do reprezentacji swojego kraju to musi być zawodnikiem conajmniej przyzwoitym.W Polsce japońscy piłkarze na ogół prezentują się z calkiem solidnej strony więc można przypuszczać,że z Morishitą będzie podobnie. odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Mioduski chce sciagnac kibicow japonskich na mecze Legii. Madry ruch. odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.m-connect.pl Druzyny narodowe z Azji typu Japonia i Korea, zobaczcie ,że na wiekszych turniejach przeważnie robia niespodzianki i graja mega wybiegany futbol. Ciekawy ruch ze strony Legii. odpowiedz

3210start - 2 godziny temu, *.234.65 Na początku sporo pracy z nim czeka wspomnianego w innym artykule Trenera Snu:) .

W Japoni zupełnie inna strefa czasowa,więc zawodnik może mieć problem z aklimatyzacją .

Natomiast poważnie mówiąc - patrząc na japońska kulturę pracy to można mieć cień nadzieji, że zawodnik w każdym meczu( nieważne czy w europejskich pucharach, czy w meczu ligowym z drużyną z dołu tabeli) będzie wkładać 100 proc. zaangażowania. odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 2 godziny temu, *.chello.pl Ciekawy ruch w naszej lidze,japończycy się sprawdzają.Powodzenia! odpowiedz

Antyberg - 2 godziny temu, *.centertel.pl Coś czuje ze będzie więcej z niego pożytku niż z jakiegoś tam Baku, najgorzej będzie miał tylko z drwalami w Polskiej lidze. odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.plus.pl Na papierze ok, ale czy można ufać Zielińskiemu? odpowiedz

JANUSZ W KUBOTACH - 3 godziny temu, *.38.17 NOWY TSUBASA ? ;-) KTO OGLĄDAŁ KAPITAN HAWK ? ;-) odpowiedz

M_W - 2 godziny temu, *.centertel.pl @JANUSZ W KUBOTACH : to Kodziro. odpowiedz

Wronkie - 2 godziny temu, *.. @JANUSZ W KUBOTACH : raczej jeden z braci Tachibana, bo oni grali na boku. Tylko dlaczego tylko jeden;) odpowiedz

X - 3 godziny temu, *.160.215 Jedno jest pewne, będzie pracował na boisku. Oby się sprawdził. odpowiedz

