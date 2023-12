Wygrane drużyn hokejowej Legii

Młodzieżowe drużyny hokejowej Legii zaliczyły bardzo udane występy w ostatni weekend. We wszystkich kategoriach wiekowych legioniści odnieśli zwycięstwa, a niektóre z nich były bardzo okazałe. Najmłodsi legioniści wygrali turniej gwiazdkowy. Żak młodszy Legioniści bardzo wysoko wygrali oba mecze z Alegre UKS Bombek 42-0 i 19-1. Żak starszy Legioniści pokonali Wikingów Elbląg 11-0 i zakończyli rok 2023 bez żadnej porażki. Młodzik Legioniści zaliczyli dwa spotkania wygrane w tym samym stosunku 14-4. Mini hokej Nasi najmłodsi zawodnicy zajęli 1. miejsce w czwartym festiwalonym turnieju gwiazdkowym. Poniżej wyniki: AH Legia 21-1 Sokoły II AH Legia 14-0 Olivia II AH Legia 8-2 Bydgoszcz AH Legia 2-1 ŁKH Łódź AH Legia 10-3 Poznań AH Legia 16-2 Tychy AH Legia 5-3 Wataha

