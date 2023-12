Pod lupą LL! - Rafał Augustyniak

Piątek, 22 grudnia 2023 r. 15:15 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Jeśli tylko jest zdrowy i nie pauzuje za kartki, Rafał Augustyniak jest pewniakiem do gry w pierwszym składzie na środku obrony. Postanowiliśmy sprawdzić, jak ten doświadczony zawodnik spisał się w starciu z Cracovią.



Benjamin Källman

Napastnik „Pasów” długo będzie się śnił Augustyniakowi, bo sprawdził mu sporo kłopotów w środowym starciu. W 13. minucie Källman wbiegł w pole karne, z łatwością minął Yuriego Ribeiro, ale jego dogranie z bocznej strefy dobrze na rzut rożny wybił Augustyniak. Dwanaście minut później Sebastian Madejski posłał długą piłkę na połowę Legii, doszedł do niej Källman i wygrał pojedynek siłowy z obserwowanym przez nas graczem, przebiegł kilka metrów i z około 25-30 metra huknął pod poprzeczkę, "otwierając" wynik spotkania. Tuż po przerwie, po akcji Cracovii, piłkę z pola karnego chciał wybić Augustyniak, ale tak to uczynił, że spadła ona pod nogi fińskiego napastnika, który następnie uderzył w słupek. W 49. minucie przegrał pojedynek, tym razem biegowy, ale dobrze wrócił Radovan Pankov i odebrał piłkę. Dziesięć minut później ponownie Källman poradził sobie z Augustyniakiem, ale znów dobrze interweniował Pankov.









Ofensywne zapędy

Augustyniak nie jest typowym środkowym obrońcą – większość kariery spędził na pozycji defensywnego pomocnika. Często więc próbuje podłączać się do ofensywy, zapominając o tym, że głównie odpowiedzialny jest za obronę. W 11. minucie zagrał świetną piłkę do wbiegającego z prawej strony Patryka Kuna, który od razu dośrodkował w pole karne. Po raz kolejny - tym razem już w polu karnym - 30-latka zobaczyliśmy w 69. minucie, kiedy to po dośrodkowaniu Josué piłka spadła pod jego nogi, ale źle się zachował przed bramką Madejskiego i cała akcja zakończyła się bardzo niecelnym uderzeniem. Kilka minut później po rzucie wolnym futbolówka dotarła do niego w zamieszaniu podbramkowym, podał ją do Macieja Rosołka, który uderzył w słupek bramki Cracovii. Jeszcze w 75. minucie ruszył z ofensywną akcją, minął zawodnika gospodarzy, ale po chwili stracił piłkę.



Z Makuchem lepiej

Patrząc na to, ile problemów przysporzył Rafałowi Augustyniakowi Källman, można było mieć obawy, jak nasz gracz spisze się przeciwko Patrykowi Makuchowi. Jednak w tym przypadku wyszło o niebo lepiej. W 19. minucie dobrze wyprzedził swojego rywala i wybił piłkę na aut, nie ryzykując zagrania do Kacpra Tobiasza. Chwilę potem błąd popełnił Ribeiro, ale na szczęście naprawił go Augustyniak i wybił piłkę przed napastnikiem Cracovii. Tuż przed zejściem zawodników na przerwę dobrze w polu karnym odprowadził Makucha i grę spokojnie od bramki mógł wznowić Kacper Tobiasz. W 43. minucie zrobił to, co powinien z fińskim napastnikiem gospodarzy przy bramce, czyli zagrał na wyprzedzenie i odebrał pewnie piłkę zmierzającą pod nogi Makucha. Po przerwie napastnik „Pasów” wyprzedził Yuriego Ribeiro, ale błąd portugalskiego defensora Legii naprawił Augustyniak i odebrał piłkę w środku pola.



Rafał Augustyniak

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 1 / 0

Liczba podań / celne: 58 / 51

Podania kluczowe: 2

Dośrodkowania / celne: 0

Dryblingi / udane: 1 / 1

Dystans: 9.29 km

Sprinty: 9

Odbiory: 1

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0