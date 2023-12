27 października Legia Warszawa wygrała na wyjeździe ze Zrinjskim Mostar 2-1 w meczu grupowym Ligi Konferencji Europy. Jedną z bramek dla stołecznego zespołu zdobył w tym spotkaniu Blaz Kramer. To trafienie legionisty z 62. minuty spotkania zostało wybrane przez UEFA najlepszym golem fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Sprite - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Gol pięknej urody ????⚽️???? odpowiedz

Piotrek Ochota - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nadal uważam że mu zeszła ;-)

A tak na serio - piękna akcja, której kwintesencją był niesamowity gol.

Wszystkiego najlepszego i zdrowia dla Legionistek i Legionistów.

Dla Redakcji jak zawsze ???? odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Legia to też idzie w świat. Oczywiście duża rola podania josue w tym golu. odpowiedz

mk - 4 godziny temu, *.net.pl To powinna być nagroda za najlepsza asyste. odpowiedz

Maverick - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Podobno Legia otrzymała ofertę za Kapuadiego w wysokości 1.5 mln.euro.Ale tez i szybko ją odrzuciła.I bardzo dobrze.Tom jeden z lepszych grajków w naszej lidze.Jeśli juz to sprzedać Ślisza ale tego obrońcę pozostawić.Oddać Picha Charatina Rose Rosołka ale jestem zdania aby tego pozostawić odpowiedz

Urs72 - 5 godzin temu, *.chello.pl Gratulacje za brameczke odpowiedz

Piotrek - 5 godzin temu, *.gigainternet.pl I gdyby nie Var to by go nie było odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Piotrek: az obejrze z ciekawosci powtorke odpowiedz

