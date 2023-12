Pięciu młodych zawodników pojedzie na zgrupowanie

Piątek, 22 grudnia 2023 r. 16:26 źródło: sport.tvp.pl / Legionisci.com

W styczniu Legia Warszawa pojedzie na obóz przygotowawczy do tureckiego Belek. Według informacji sport.tvp.pl, trener Kosta Runjaić zabierze na zgrupowanie pięciu młodych piłkarzy z drużyn juniorskich i rezerw. Szansę ma otrzymać bramkarz Jakub Zieliński, co nie jest zaskoczeniem, gdyż zdarzało się już, że trenował on z pierwszym zespołem Legii.



Oprócz niego, do Turcji mają polecieć: środkowy obrońca Jan Ziółkowski oraz pomocnicy Wojciech Urbański, Jakub Żewłakow i Wiktor Puciłowski.



– To zawodnicy, którzy swoją postawą na boisku i poza nim zasłużyli na szansę – powiedział Marek Śledź, dyrektor akademii Legii.