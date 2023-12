Marek Kania wicemistrzem Polski na 1000m

W piątek wieczorem w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się wyścigi na dystansie 1000 metrów w ramach mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim. Srebrny medal wywalczył Marek Kania , który startował w ostatniej parze z Damianem Żurkiem. Tempo biegu było bardzo wysokie i Żurek wyprzedził legionistę na ostatnich dwustu metrach, dzięki czemu został mistrzem Polski z bardzo dobrym wynikiem 1:09.58. Legionista uzyskał wynik 1:10.03 min., ze stratą 0.45s do zwycięzcy. 17. był Mateusz Kania . Legioniści wzięli udział również w biegach masowych, a najwyżej sklasyfikowani zostali Victoria Szewczyk , Maria Kania oraz Karol Karczewski . Wyniki legionistów w MP: 1000m: 18. Victoria Szewczyk 1:28.74 min., 26. Maria Kania 1:29.74 min., 34. Julia Jaroszewicz 1:31.29 min., 39. Zofia Szombara 1:32.38 min. 1000m: 2. Marek Kania 1:10.03 min., 17. Mateusz Kania 1:14.71 min. Bieg masowy kobiet: 6. Victoria Szewczyk 10:35.52 min., 7. Maria Kania 10:42.22 min., 12. Zofia Szombara 10.41.37 min. Bieg masowy mężczyzn: 7. Karol Karczewski 8:53.84 min., 17. Mateusz Kania 8:56.67 min., 20. Marek Kania

