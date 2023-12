Tenis

Medale Kluczyńskiego i Charlotte Monnier w PP

Sobota, 23 grudnia 2023 r. 10:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwoje tenisistów Legii stanęło na podium zawodów Pucharu Polski. W rywalizacji juniorów do lat 18 w Bytomiu, Jan Kluczyński zajął 2. miejsce w singlu, przegrywając w finale z Janem Chłodnickim z Górnika Bytom 3-6, 1-6. W kat. do lat 14 w Pszczynie, Marie Charlotte Monnier zajęła 3. miejsce.



Malwina Rowińska wzięła udział w turnieju ITF M15 w Monastyrze. W singlu legionistka, która niedawno rozpoczęła studia w Gainesville (University of Florida) i walczy w lidze uczelnianej w USA w barwach Aligatorów (Gators), odpadła w 1/8 finału tunezyjskiego turnieju.



Wyniki PP U-18 w Bytomiu:

Maja Małuszyńska - Sara Husar (Kubala Ustroń) 4-6, 1-6



Jan Kluczyński - Antoni Gadzaliński (Górnik Bytom) 7-6(7), 6-2

Jan Kluczyński - Kacper Czyrek (Advantage Bielsko-Biała) 6-4, 7-5

Jan Kluczyński - Gabriel Wójcicki (KT Szczawno-Zdrój) 7-5, 6-3

Finał: Jan Kluczyński - Jan Chłodnicki (Górnik Bytom) 3-6, 1-6



Wyniki PP U-14 w Pszczynie:

Alicja Czemerys - Nina Vanessa Węgrzyn (MKT Stalowa Wola) 6-4, 7-5

Alicja Czemerys - Maja Grosicka (ŚCT Pszczyna) 0-6, 2-6



Palina Jezhora - Kalina Zielińska (Masters Radom) 1-6, 1-6



Marie Charlotte Monnier - Kalina Zielińska (Masters Radom) 6-0, 6-3

Marie Charlotte Monnier - Nina Banasiak (Advantage Bielsko-Biała) 6-0, 6-1

Marie Charlotte Monnier - Patrycja Faber (Advantage Bielsko-Biała) 6-3, 2-6, 3-6



Wyniki Rowińskiej w ITF M15 w Monastyrze:

I runda: Malwina Rowińska - Hanna Bougouffa (Francja) 6-1, 6-1

1/8 finału: Malwina Rowińska - Marie Villet (Francja) 2-6, 6-2, 4-6



Malwina Rowińska/Alyssa Reguer (Francja) - Gabrielle Faith Andrews/Mary Lewis (USA) 3-6, 5-7