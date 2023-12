Wyniki Berkiety w Monastyrze

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta wystąpił w zawodach Magic Tours by FTT rozegranym w tunezyjskim Monastyrze. Legionista, zajmujący 16. pozycję w rankingu ITF U-18, odpadł w 1/8 finału, przegrywając z Perrym Greggiem. W styczniu legionista ma w planach start w dwóch juniorskich turniejach w Australii - w Traralgon J300 (od 12 stycznia) oraz wielkoszlemowym turnieju w Melbourne (od 20 stycznia). Dzięki wysokiej pozycji w rankingu ITF w 2024 roku będzie mógł skorzystać z ośmiu dzikich kart do challengerów ATP 50 i 75. Wyniki legionisty: I runda: Tomasz Berkieta - Josh Roe Flannelly (Irlandia) 6-1, 6-2 1/8 finału: Tomasz Berkieta - Perry Gregg (USA) 3-6, 6-4, 1-6

