Trwa sprzedaż biletów na koszykarskie derby pomiędzy Dzikami i Legią, które w sobotę, 13 stycznia przyszłego roku rozegrane zostanie w hali Koło przy ulicy Obozowej 60 w Warszawie. Wejściówki ulgowe na to spotkanie kosztują 27 złotych, normalne - 42,50 zł. Bilety nabywać można TUTAJ . Zachęcamy do wspierania koszykarzy Legii!

