Życzenia od Lucjana Brychczego

Przed Świętami zaprosiliśmy do naszego Muzeum Ryszarda Brychczego, syna Pana Lucjana. Prosił nas o przekazanie: Tata fizycznie czuje się dobrze i przesyła świąteczne życzenia wszystkim kibicom Legii. pic.twitter.com/Jp0Nnt2CqB

W przyszłym roku Lucjan Brychczy kończyć będzie 90 lat. Honorowy prezes klubu od kilku lat ze względu na swój wiek nie pojawia się już na meczach przy Łazienkowskiej 3, ale kibice cały czas pamiętają o zasłużonym żyjącej legendzie Legii. Przed Świętami klub zaprosił do Muzeum Legii Warszawa Ryszarda Brychczego , syna Pana Lucjana. "Prosił nas o przekazanie: Tata fizycznie czuje się dobrze i przesyła świąteczne życzenia wszystkim kibicom Legii" - poinformował klub.

Sto Lat - 1 godzinę temu, *.aster.pl Sto Lat Mistrzu!!! odpowiedz

Arecki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Panie Lucjanie Zdrowych I Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia dla Pana i Pana bliskich oraz całej rodzinie Legijnej życzy Arek .DUŻO DUŻO ZDROWIA odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zdrowia i wesołych świąt!! odpowiedz

Leman - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zdrowych pogodnych i radosnych oraz rodzinnych świąt Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze i spokoju ducha Panie Lucjanie. Najlepszego!!! dla Pana Lucjana Brychczego i całej jego rodziny odpowiedz

Jeff - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mam nadzieję, że klub nie pozwoli, by panu Lucjanowi kiedykolwiek czegokolwiek zabrakło. odpowiedz

KAMI(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dużo zdrowia Panie Lucjanie! odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze i spokoju ducha Panie Lucjanie. Najlepszego!!! odpowiedz

