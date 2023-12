Oddaj swój głos!

Plebiscyt eLki 2023

Niedziela, 24 grudnia 2023 r. 19:59 Redakcja

Kończy się legijny rok 2023, a więc tradycyjnie rozpoczynamy nasz Plebiscyt eLki, w którym decydujecie o najważniejszych osobach, wydarzeniach, oprawach, meczach i innych tematach, którymi na co dzień żyją kibice stołecznego klubu. W ostatnich dniach przesyłaliście swoje propozycje nominacji do 23. edycji Plebiscytu eLki. Wszystkie Wasze liczne nominacje, za które serdecznie dziękujemy, maksymalnie uporządkowaliśmy.



Wybraliśmy te najczęściej powtarzające się i tradycyjnie pogrupowaliśmy w 17 kategoriach. Kto i co zasługuje na wyróżnienie? Kto był rozczarowaniem, kto odkryciem, a kto strzelił najpiękniejszego gola w 2023 roku? Która oprawa była najlepsza? Zapraszamy do głosowania na specjalnej stronie: