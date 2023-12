Rose odejdzie do Arisu

Kontrakt Rose z Legią wygasa w czerwcu 2024 roku. Legia już w letnim okienku transferowym dała zawodnikowi wolną rękę w szukaniu nowego pracodawcy. Zarówno trener jak i dyrektor sportowy od tygodni podkreślają, że była to czysto sportowa decyzja. - Lindsay po prostu nie pasuje nam do modelu gry - mówił niedawno Jacek Zieliński . W obecnym sezonie 31-letni obrońca dwukrotnie pojawił się na boisku w pierwszej drużynie - w ostatnich minutach rewanżowego meczu z Austrią Wiedeń i przez kwadrans ligowego starcia z Koroną Kielce. Ponadto wystąpił w 9 meczach Legii II w III lidze, gdzie był pewnym punktem obrony. Bilans Lindsaya Rose to 46 meczów i 3 gole. Z Legią wywalczył Puchar Polski 2023. Rose spodziewany jest w Salonikach jeszcze tym tygodniu, gdzie przejdzie testy medyczne i zostanie oficjalnie zaprezentowany.

Greckie media informują, że Lindsay Rose osiągnął porozumienie z Arisem Saloniki i w najbliższych dniach zwiąże się 2,5-letnią umową. Dla reprezentanta Mauritiusa będzie to powrót do greckiego klubu, w którym występował w latach 2019-2021 i z którego następnie został wytransferowany do Legii.

SKL - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gdyby nie jego bramka w pucharze z gdańską lechią, to nie byłoby szansy na zdobycie Pucharu Polski :) odpowiedz

xd - 2 godziny temu, *.vectranet.pl strzelił i tak więcej goli niż Rosołek xDDD odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Był w top 5 pod względem wysokości kontraktów. Z pewnością jego odejście kreuje sporą lukę do spożytkowania w budżecie na pierwszy zespół.

Biorąc pod uwagę ten fakt + zastrzyk gotówki za LKE, mocny (jak na nasze możliwości) transfer przychodzący to pewniak.

Wyłożenie większej kasy (ok. 1-1.5 mln EUR), nie daje żadnej pewności, że przyjdzie kozak. Nie mniej, to nie będzie grzebanie w odpadach, ani oczekiwanie na szczęśliwy traf. odpowiedz

Grucha - 2 godziny temu, *.98.116 Nie puszczać poniżej 1 mln euro. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Grucha: Czy Ty widziałaś/eś tego Grajka ?! On nie jest wart jednej przeciętnej miesięcznej pensji w naszej Ojczyźnie, jego odejście to prezent losu. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 I git. Jeszcze kharatin i pich odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Powodzenia ! Dzięki za grę dla nas. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.100.232 Dzięki za gola w Gdańsku w dogrywce, fajne masz ochraniacze z oprawą z PP odpowiedz

Maverick - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Nie pasuje Rose nie pasuje Peda nie pasuje młody Tomczyk który wyjechał do Spezii i wracać nie chce twierdząc że we włoskim klubie ma większe możliwości w porównaniu do Legii.Może to nie jest wina zawodników tylko kogoś innego...

Kiedyś pamiętam na testach w Polsce był niejaki...Geremi.Ale facetowi podziękowano twierdząc że się nie nadaje.A po paru latach typ biegał po hiszpańskich boiskach.A dokładnie to występował w Realu Madryt z którym w pewnym momencie zdobył klubowego mistrza Europy... odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Odejdzie, ot tak za darmo? odpowiedz

Krzak1916 - 4 godziny temu, *.orange.pl @Lupus: Mieli by jeszcze zapłacić za typa którego Legia już latem chętnie by oddała? Dla Legii dobrze że zwolni się pół roku kontraktu typa który i tak nie gra. odpowiedz

szwarny synek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Lupus: lepiej zeby odszedł za darmo,niz nie grał w Legii a pobierał wypłaty odpowiedz

nvi - 3 godziny temu, *.com.pl @Lupus: biorąc pod uwagę, że nie gra i jest drogi w utrzymaniu, to raczej Legia im go oddaje za darmo. Zyskiem jest zejście z jego kontraktu. odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Lupus: Dokładnie tak. Dzięki temu przez pół roku nie będziemy płacić mu pensji - i tu mamy oszczędność. odpowiedz

Za darmo - 3 godziny temu, *.hapay.pl @Lupus: prawda jest taka, że z tak wysokim kontraktem to pewnie byśmy dopłacili, żeby go wzięli. Zwolnił kontrakt, więc jest miejsce dla kogoś nowego (tak to czasem działa) odpowiedz

