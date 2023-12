Ordabasy zamiast Węgrów

Plan przygotowań Legii: 21 grudnia - 9 stycznia - przerwa 10 stycznia - powrót do treningów w Legia Training Center 14 stycznia - sparing: Legia - Olimpia Elbląg (LTC) 16-30 stycznia - zgrupowanie w Belek 20 stycznia - sparing: Legia - Ordabasy Szymkent (Kazachstan) 25 stycznia - sparing: Legia - Rapid Wiedeń (Austria) 29 stycznia - sparing: Legia - Budocnost Podgorica (Czarnogóra) 29 stycznia - sparing: Legia - Dynamo Kijów (Ukraina) 1 - 8 lutego - treningi w LTC 9 lutego - Ruch Chorzów - Legia

16 stycznia Legia Warszawa wyjedzie na zgrupowanie do Turcji. W trakcie obozu rozegra 4 mecze kontrolne. Zmianie uległ jeden ze sparingpartnerów stołecznego zespołu. 20 stycznia rywalem legionistów będą Ordabasy Szymkent a nie Kecskeméti TE z Węgier. Latem Legia zmierzyła się z Ordabasami w eliminacjach Ligi Konferencji Europy - u siebie wygrała 3-2, natomiast na wyjeździe był remis 2-2.

