Rose: Czuję, że wracam do domu

Czwartek, 28 grudnia 2023 r. 09:54 źródło: apexsports.gr

Jak już informowaliśmy, Lindsay Rose zimą przejdzie z Legii Warszawa do Arisu Saloniki, w którym występował w latach 2019-2021. Do dogrania zostały już tylko detale. - Wracam do domu, tak się czuję, więc nie mam wiele do powiedzenia. Czuję się, jakbym nigdy nie odszedł. Jest jeszcze kilka szczegółów do ustalenia z Legią, ale czuję, że wróciłem do domu - mówi zawodnik dla greckich mediów.









- Kiedy odchodziłem, był to dla mnie trudny okres. Płakałam w taksówce. To, że teraz wróciłem, jest częścią snu, który miałem o powrocie do Arisu. Chcę podziękować prezydentowi i ludziom z zespołu, którzy sprowadzili mnie z powrotem, ponieważ naprawdę tego chciałem. Przede wszystkim cieszę się, że mogę zobaczyć niektórych kolegów z drużyny. Podczas mojej nieobecności oglądałem postępy zespołu. Kiedy po raz pierwszy tu trafiłem, powiedziałem, że moim celem jest zdobywanie tytułów. Wtedy tak się nie stało, ale teraz, kiedy wróciłem, ten cel pozostaje aktualny. Przychodzę pomóc zespołowi, zaoferować dalszy rozwój - dodał Rose.