Oficjalnie

Lindsay Rose odszedł z Legii

Piątek, 29 grudnia 2023 r. 10:46 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Legia Warszawa

Lindsay Rose rozwiązał kontrakt z Legią Warszawa za porozumieniem stron. Rose był jednym z zawodników, którego Legia chciała pożegnać od dłuższego czasu. Maurytyjczykowi w końcu udało się znaleźć nowego pracodawcę i zostanie zawodnikiem Arisu Saloniki, czyli klubu, z którego trafił do Warszawy. Obrońca podpisał w Grecji 2,5 letni kontrakt.