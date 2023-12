PamiętaMY

Legioniści w 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Środa, 27 grudnia 2023 r. 19:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii uhonorowali pamięć Powstańców Wielkopolskich w 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pod pomnikiem poświęconym Bohaterom, legioniści zapalili charakterystyczne znicze.



"Niemcy, którzy przegrali I wojnę światową i byli na kolanach, dzięki bohaterstwu Wielkopolan musieli pogodzić się jeszcze z utratą tzw. Prowincji Poznańskiej. Powstanie Wielkopolskie nie bez powodu jest jednym z najważniejszych w naszej, dwudziestowiecznej historii, ponieważ dzięki temu, że szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść Polaków, ziemie rdzennie polskie wróciły do macierzy. Samo w sobie zawiera wiele ciekawostek. Jednym z nich jest bitwa o Ławicę (dzisiejsze lotnisko), w trakcie którego Polacy wykorzystując artylerię, w wyniku relatywnie krótkiego starcia zdobyli aż 300 samolotów, które w obawie przed kontrofensywą zostały (już w biało-czerwonych barwach) przetransportowane do Warszawy. To jedna z największych zdobyczy bitewnych w całej naszej historii! (o ile nie największa...)" - informują legioniści z OFMC.