Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Startem Lublin

Piątek, 29 grudnia 2023 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Meczem z lubelskim Startem koszykarze Legii zakończą rok 2023. Wygrana przed własną publicznością zapewni naszej drużynie udział w turnieju finałowym Pucharu Polski, który w połowie lutego rozegrany zostanie w Sosnowcu. Po dwóch domowych porażkach - ze Śląskiem i Kingiem, wiary we własne możliwości dodała legionistom wygrana na bardzo trudnym terenie we Włocławku.



Zespół Startu jest pozytywną niespodzianką obecnych rozgrywek. Po poprzednim słabym sezonie, zakończonym dopiero na miejscu 13., teraz lublinianie powinni bez problemów zapewnić sobie udział w fazie play-off. Start może pochwalić się obecnie identycznym bilansem co Legia - 8 wygranych i 6 porażek. Nieco słabiej radzą sobie na wyjazdach, gdzie w siedmiu spotkaniach wygrali tylko trzykrotnie. Start ma na swoim koncie m.in. wygrane z Treflem (+9), Śląskiem (+17) oraz Kingiem (+4). Nieco gorzej wygląda ich bilans w grudniu, kiedy po wyjazdowej wygranej z Czarnymi Słupsk (+4), przegrali napierw zacięte spotkanie w Stargardzie ze Spójnią (-5), a następnie wysoko przegrali na własnym parkiecie ze Stalą Ostrów (-22). Start grę w polskiej lidze łączy z występami w europejskich pucharach - w lidze ENBL. Tam rozegrali jak dotąd 3 mecze, notując jedną wygraną (ze Svendborg Rabbits różnicą 40 punktów) i dwie porażki (z Bristol Flyers i Utenos Juventus). Do końca lutego Start rozegra jeszcze cztery mecze ENBL.



Na stanowisku pierwszego trenera pozostał Artur Gronek, który zbudował zespół od nowa. Do klubu sprowadzono Jakuba Karolaka, który ostatnie lata spędził w Śląsku Wrocław, a wcześniej występował w Legii i Anwilu. Kuba wrócił w rodzinne strony i jest ważnym punktem drużyny, występując na pozycjach 2-3. Zawodnik od lat na równym poziomie rzuca z dystansu (obecnie 38.2% za 3 pkt.), dobrze broni, a w ciągu 22 minut na parkiecie notuje 8.3 pkt. na mecz. Trener Gronek zakontraktował również Filipa Puta, który przez dwa ostatnie lata występował w GTK Gliwice. Na razie jego rola jest wyraźnie mniejsza aniżeli w Gliwicach - dynamiczny skrzydłowy gra niespełna 13 minut, zdobywając w tym czasie 6.1 pkt. Choć obecnie rzadko decyduje się na rzuty z dystansu (średnio raz na mecz), w tym elemencie spisuje się naprawdę wyśmienicie (7/13). Po dobrym sezonie w Spójni, Start "przechwycił" podkoszowego - Barreta Bensona, który zdobywa 13.9 pkt. na mecz, zbiera 7.6 piłki, a także wymusza 4.9 przewinienia (80 procent z linii rzutów wolnych). Benson nie grozi rzutem z dystansu, podobnie zresztą jak drugi środkowy Startu - Roman Szymański, który w Lublinie występuje od 2017 roku. Obecnie rola Szymańskiego jest bardzo drugoplanowa - śr. występuje 6 minut na mecz, zdobywając 1.4 pkt.







Z poprzedniego sezonu zatrzymano także Michała Krasuskiego, który po trzech latach występów w Bydgoszczy, drugi sezon z kolei występuje w Starcie. 23-letni niski skrzydłowy zdecydowanie częściej wykorzystywany jest w defensywie, zaś w ataku jego rola nie jest zbyt duża - oddaje stosunkowo niewiele rzutów i notuje 3.9 pkt. przy skuteczności z gry na poziomie 39 procent. Innym graczem, którego trener Gronek prowadził przed paru laty w Bydgoszczy, a następnie sprowadził do Lublina, jest silny chorwacki skrzydłowy - Tomislav Gabrić. 28-latek doskonale rzuca z dystansu - w obecnym sezonie ma skuteczność 47% za 3 pkt., a w ciągu 26,5 min. zdobywa 13.7 pkt. na mecz. To czwarty najlepszy wynik w zespole. Najskuteczniejszy jest rozgrywający Liam O'Reilly, który ostatnio występował na Węgrzech (Zalakeramia ZTE) oraz w Szwecji (Koping Stars), a wcześniej występował m.in. w drugoligowej jeszcze Jonavie - rywalizującej obecnie z Legią w FIBA Europe Cup. O'Reilly zdobywa 17.7 pkt. na mecz, trafia 37.1% "trójek" oraz rozdaje 5.4 asysty. Jako rzucający występuje Jabril Durham, który ma za sobą występy w niemieckiej Bundeslidze (Hamburg Towers), włoskiej ekstraklasie (Fortitudo Bologna), a ostatni sezon spędził na Węgrzech (Szolnoki Olajbanyasz). W Starcie zdobywa 14.2 pkt. na mecz i rozdaje aż 8.1 asysty. Nieco mniejszą rolę ma kolejny obcokrajowiec w lubelskim zespole - znany z występów w ostatnim sezonie w Arce, Trey Wade. Grający na pozycji numer 3, notuje 6.7 pkt. w 19 min. na parkiecie. Nieźle zbiera (śr. 5.5), ale słabo rzuca z dystansu (niespełna 27 procent).



Choć oficjalnie w kadrze meczowej wciąż figuruje Mateusz Dziemba, od miesiąca zawodnik nie pojawia się na meczach swojej drużyny. Doświadczony gracz nie był zadowolony z roli w rotacji trenera Gronka i obecnie czeka na rozwiązanie kontraktu i znalezienie nowego pracodawcy. Rolę zmiennika na pozycjach 2-3 odgrywa Bartłomiej Pelczar - grywa niewiele (poniżej 9,5 min.), oddaje średnio poniżej 3 rzutów na mecz.



Legia w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia sprawiła swoim kibicom bardzo miły prezent - przerywając zwycięską passę Anwilu Włocławek w hali Mistrzów. Choć spotkanie we Włocławku nie było idealne w naszym wykonaniu, a przede wszystkim skuteczność i grę w obronie należałoby poprawić, nie mówiąc o większej liczbie podań (tylko 7 asyst w całym meczu), cieszy z pewnością waleczność z jaką legioniści podeszli do tego trudnego przeciwnika oraz walka na atakowanej tablicy o piłki po niecelnych rzutach. Chociaż Christian Vital z gry trafiał bardzo przeciętnie, potrafił wymusić wiele przewinień, dzięki czemu wykonywał aż 18 rzutów wolnych, trafiając 16 z nich. Wygrana z czołowym zespołem ligi, na pewno dodała legionistom pewności siebie i wiary we własne możliwości. Nikt nie ma wątpliwości, że Legia może grać jeszcze lepiej niż zaprezentowała to w spotkaniu z Anwilem, szczególnie gdy "odpalą" kolejni gracze - przede wszystkim Shawn Pipes, Grzegorz Kulka oraz Marcel Ponitka. Kolejny bardzo dobry występ zaliczył Aric Holman, który brylował zarówno w ataku, jak i obronie, i w pełni zasłużenie wybrany został MVP ostatniego tygodnia ligowych rozgrywek. O ile przed meczem z Anwilem, legioniści mieli blisko 10 dni na przygotowania, przed sobotnim spotkaniem czasu będzie zdecydowanie mniej - odbędzie się on zaledwie 4 dni po ostatnim meczu o punkty. Miejmy nadzieję, że w tym czasie uda się odpowiednio zregenerować zawodnikom, którzy mają w nogach już 10 gier w europejskich pucharach w tym sezonie.



Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali OSiR Bemowo i prawdopodobnie obejrzy je komplet, blisko 2 tysiące kibiców. Bilety nabywać można TUTAJ oraz w dniu meczu od godziny 16:00 w kasach biletowych przy wejściu do hali przy Obrońców Tobruku 40. Bezpośrednią transmisję spotkania przeprowadzi Polsat Sport Extra. W przerwie meczu odbędzie się nasz tradycyjny konkurs rzutów z połowy boiska - tym razem w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO do wygrania aż 8000 złotych! W trakcie meczu w sklepie zlokalizowanym pod główną tablicą wyników, będzie można nabywać nasze pamiątki - koszulki, bluzy, kubki, czapki oraz kalendarz na rok 2024. Zapraszamy na Bemowo - bądź świadkiem ostatnich sportowych emocji w 2023 roku!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 15-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 9-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,3 / 79,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 48,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,8%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes/Marcel Ponitka, Christian Vital/Raymond Cowels, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 206 (śr. 17,2), Raymond Cowels 171 (śr. 12,2), Aric Holman 177 (13,6), Michał Kolenda 142 (10,1), Shawn Pipes 134 (9,6).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76).



Ostatnie mecze obu drużyn:

24.03.2023 Legia Warszawa 108:90 Start Lublin

16.02.2023 Start Lublin 87:86 Legia Warszawa (PP, w Lublinie)

27.11.2022 Start Lublin 76:103 Legia Warszawa

02.03.2022 Start Lublin d. 97:107 Legia Warszawa

07.10.2021 Legia Warszawa 69:60 Start Lublin

26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin

31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa

29.12.2019 Start Lublin 79:84 Legia Warszawa

19.01.2019 Legia Warszawa 83:78 TBV Start Lublin

07.10.2018 TBV Start Lublin 67:81 Legia Warszawa

27.01.2018 Legia Warszawa 71:83 TBV Start Lublin

15.10.2017 TBV Start Lublin 95:85 Legia Warszawa



POLSKI CUKIER START LUBLIN

Liczba wygranych/porażek: 8-6

Liczba wygranych/porażekna wyjeździe: 3-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,7 / 88,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,0%



Skład: Liam O'Reilly, Bartłomiej Pelczar, Wiktor Kępka (rozgrywający), Jakub Karolak, Jabril Durham (rzucający), Michał Krasuski, Trey Wade, Filip Put, Tomislav Gabrić, Mateusz Dziemba (skrzydłowi), Barret Benson, Roman Szymański (środkowi)

trener: Artur Gronek, as. Marcin Woźniak



Przewidywana wyjściowa piątka: Liam O'Reilly, Jabril Durham, Jakub Karolak, Tomislav Gabrić, Barret Benson.



Najwięcej punktów: Liam O'Reilly 248 (śr. 17,7), Jabril Durham 199 (14,2), Berret Benson 194 (13,9), Tomislav Gabrić 192 (13,7).



Ostatnie wyniki: Twarde Pierniki (d, 102:85), Trefl (w, 73:82), Sokół (d, 99:83), MKS (w, 112:87), GTK (d, 100:93), Śląsk (d, 102:85), King (w, 81:85), Anwil (w, 100:71), Arka (d, 98:88), Zastal (d, 91:95), Dziki (w, 86:71), Czarni (w, 77:81), Spójnia (w, 86:81), Stal (d, 78:100).



Termin meczu: sobota, 30 grudnia 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra