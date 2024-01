5-7.01: Weekendowy rozkład jazdy

Futsaliści Legii wracają na ligowe parkiety - nasz zespół czeka w niedzielę wyjazdowe spotkanie z Red Dragons Pniewy. Od piątku do niedzieli w Heerenveen w Holandii, panczenista Legii - Marek Kania startować będzie w Mistrzostwach Europy. Rozkład jazdy: 06.01 g. 17:00 Legia II Warszawa - Legion Legionowo [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 07.01 g. 16:00 Red Dragons Pniewy - Legia Warszawa [futsal] Młodzież: 06.01 g. 12:00 Biały Orły Warszawa 17 - Legia U7 (sparing) 07.01 g. 10:00 Gim92 Warszawa U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Koncertowa 4] 07.01 g. 12:30 Legia U8 - Offensywa Książenice 16 (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 07.01 g. 13:30 Legia U8 - KS Halinów 16 (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 07.01 g. 17:30 Legia U9 - KS Grom Warszawa 15 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.