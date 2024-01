12-14.01: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 12 stycznia 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę w hali Koło przy Obozowej koszykarze Legii zagrają derbowe spotkanie z Dzikami. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny. Transmisja w Polsacie Sport Extra. Futsaliści Legii zagrają w Byszwałdzie spotkanie 1/32 finału Pucharu Polski z Gimną Lubawa - zwycięzcą PP w woj. warmińsko-mazurskim. Zawodnicy sekcji squasha Legii wezmą udział w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska. Tomasz Bartnik ze strzeleckiej Legii startować będzie w międzynarodowych zawodach Grand Prix ISSF w słoweńskim Ruse. Pierwszy zespół Legii rozegra pierwsze sparingowe spotkanie w ramach przygotowań do rundy wiosennej - w niedzielę o 14:00 legioniści podejmować będą w LTC drugoligową Olimpię Elbląg.



Dwie rugbistki Legii - Tamara Czumer-Iwin oraz Ilona Zaishliuk w dniach 12-14 stycznia zagrają w Dubaju w reprezentacji Polski, na pierwszym turnieju kwalifikacyjnym do World Series. Juniorzy starsi koszykarskiej Legii zagrają na Ursynowie turniej barażowy, z którego dwie najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinałów mistrzostw Polski (te rozegrane zostaną w pierwszy weekend lutego).







Rozkład jazdy:

12.01 g. 20:00 FC Den Haag - De Graafschap

13.01 g. 17:00 Żubry Białystok - Legia II Warszawa

13.01 g. 17:30 Dziki Warszawa - Legia Warszawa [kosz, ul. Obozowa 60]

13.01 g. 19:00 Gmina Lubawa - Legia Warszawa [futsal, Byszwałd]

14.01 g. 14:00 Legia Warszawa - Olimpia Elbląg [LTC, sparing]



Młodzież:

12.01 g. 18:00 Legia Warszawa U-19 - HydroTruck Radom U-19 [kosz, ul. Koncertowa 4]

13.01 g. 10:00 Gim92 Warszawa U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Koncertowa 4]

14.01 g. 10:00 Legia Warszawa U-19 - Akademia Koszykówki Komorów U-19 [kosz, ul. Koncertowa 4]