Oferty za Slisza z Włoch i USA

- Legia otrzymała już dwie oferty za pomocnika. Pierwsza pochodzi z MLS (Atlanta United), a druga z Serie A (Lecce). Sliszowi bliżej do USA (...) Propozycje opiewają na około dwa miliony euro. Za 24-latka pewnie można ostatecznie uzyskać kwotę w okolicach dwa i pół miliona euro - informuje dziennikarz. Bartosz Slisz trafił do Legii zimą 2020 roku z Zagłębia Lubin na mocy aktywowanej klauzuli, którą miał zapisaną w kontrakcie, opiewającej na około 1,5 miliona euro. Od tamtego czasu rozegrał w barwach "Wojskowych" 165 spotkań w których pięciokrotnie trafiał do siatki rywali i 11 razy asystował. Atlanta United w niedawno zakończonym sezonie amerykańskiej MLS w tabeli ligowej konferencji wschodniej uplasowała się na 6. miejscu, co dało jej udział bezpośrednio w 1/8 finału mistrzostw Stanów Zjednoczonych. Pożegnała się z rozgrywkami już na tym etapie przegrywając z późniejszym triumfatorem - Columbus Crew. US Leece występuje natomiast na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. W połowie sezonu zajmuje 12. miejsce z siedmioma punktami nad strefą spadkową.

Od dłuższego czasu mówi się, że w zimowym oknie transferowym szeregi Legii Warszawa opuści Bartosz Slisz. Redaktor portalu meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk, poinformował, że do klubu wpłynęły już dwie oficjalne oferty za 24-letniego pomocnika. Klubami zainteresowanymi usługami Polaka są amerykańska Atlanta United oraz włoskie US Lecce.

Bojan - 35 minut temu, *.centertel.pl jak go puszcza za ten hajs to sa frajerzy jakich malo :) odpowiedz

AdamJ - 46 minut temu, *.chello.pl Zapakować, odesłać, odetchnąć z ulgą. odpowiedz

Jack - 49 minut temu, *.. Serio?? 2,5m EUR za niego??... Jakby był Serbem, albo Chorwatem, to >10m EUR... odpowiedz

Ja - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Odrzucamy i jedziemy dalej. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Za tyle to nie... odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Też bym wolał do Stanów :

"Pod gwiaździstym sztandarem serce urasta

Widziałem to na wielu, wielu filmach

I z wolnym czasem można wiele zrobić tam..." odpowiedz

S(L)awko - 1 godzinę temu, *.interkam.pl To jak za dwa mln euro to lepiej niech wypełni kontrakt bo więcej da pożytku odpowiedz

Wunsz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Na jego miejscu z kontraktem na reku poszedlbym do lepszego miejsca niz te dwa kluby odpowiedz

Fr - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Sufit w Legii gdyby był sufit to by się odezwały poważniejsze drużyny odpłynął chłopak i to mocno jak po jakimś kwasie. odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sprzedawac cena nie gra roli w pakiecie z tobiaszem i rosolkiem odpowiedz

Siup - 1 godzinę temu, *.chello.pl Na jego miejscu to bym wybrał bez wachania ligę włoska, znacznie mocniejsza. Więcej się nauczy grając przeciwko juve, napoli czy romie. Do mls to emerytowane gwiazdy cisną odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brać i nie wybrzydzać - Bartek jest napalony na wyjazd i dał do zrozumienia, że kontraktu nie przedłuży. 2,5 miliona to słaby zwrot z inwestycji, ale co robić? Klub kokosa? odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 2,5 min.euro? Bez komentarza. odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.chello.pl Te oferty to żaden awans sportowy. Może językowo się podszkoli ale najpierw niech porozmawia z Niezgodą. Takie oferty puszczać bokiem. odpowiedz

ZuluGula - 1 godzinę temu, *.98.121 Nie puszczać poniżej 10 mln euro. odpowiedz

