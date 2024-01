Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: 100 lat na kortach Legii (266)

Czwartek, 11 stycznia 2024 r. 09:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W grudniu 2023 roku ukazała się książka z okazji 100-lecia sekcji tenisa Legii Warszawa. Publikacja przygotowana przez Zbigniewa Chmielewskiego oraz Tomasza Barańskiego zatytułowana została "100 lat na kortach Legii". Książkę przedstawia historię naszej sekcji - od trudnych początków działalności, przez pierwsze osoby tworzące tenisową Legię i zdobywające medale mistrzostw Polski, a następnie udanie rywalizujące w zawodach międzynarodowych.



Przedstawiono m.in. postaci Jadwigi Jędrzejowskiej, Ignacego Tłoczyńskiego, Władysława Skoneckiego, czy Józefa Hebdy. "W 1921 roku w Agrykoli pojawił się klub, który w niedalekiej przyszłości miał stać się głównym rywalem Legii. Z inicjatywy braci Kowalewskich, Roberta Polakiewicza, Edwarda Kleinadla i Stanisława Grodzkiego, który objął funkcję prezesa, powstał Warszawski Lawn-Tennis Klub (WLTK). Stowarzyszenie wydzierżawiło od PKOl korty, zabudowania i urządzenia w Agrykoli, a ponadto lokal przy ulicy Wiejskiej. (...) W 1928 roku, kiedy Legia stanęła do międzyklubowych mistrzostw Polski, doznała sromotnej klęski z WLTK 0:6, zdobywając w całym spotkaniu tylko jednego seta" - czytamy w rozdziale "Rywalizacja Legia - WLTK".



Autorzy przybliżają powstanie legijnych kortów oraz pierwsze sportowe kroki na arenie krajowej. "Kilka zaprzyjaźnionych rodzin wojskowych spotkało się jesienią 1922 roku i postanowiło wspólnymi siłami wybudować na terenach Legii korty, na których można byłoby prowadzić familijne rozgrywki. Pomysłodawcą był porucznik Wiktor Lubliner. Już w styczniu 1923 roku powstała sekcja tenisowa, wiosną tego roku pierwszy kort z szatnią i zapleczem, a drugi był w budowie. Grywano przede wszystkim we własnym rodzinnym gronie, sekcja liczyła 30 członków i nie miała większych sportowych ambicji. Z każdym sezonem przybywało nowych członków. (...) Gdy w 1925 roku do klubu dołączył radca Aleksander Olchowicz z małżonką, życie klubowe się ożywiło. Po raz pierwszy tenisiści Legii wystartowali w mistrzostwach Polski. (...) U progu swej działalności legia natrafiła na nieoczekiwane przeszkody. W 1925 roku w Warszawie pojawił się klub wojskowy Lechia, który podjął próby przejęcia obiektów przy ulicy Myśliwieckiej i 'skaperowania' najlepszych zawodników Legii. Na szczęście nie doszło do secesji i rozkazem Ministra Spraw Wojskowych Legia utrzymała prawo dzierżawy terenu" - znajdujemy w ciekawej publikacji.



Pozycja tenisowej Legii z roku na rok zaczęła rosnąć, aż w końcu nasz zaczął regularnie zdobywać medale mistrzostw Polski (w singlu, drużynie, deblu, mikście) i z powodzeniem startować na arenie międzynarodowej. "W sezonie 1931 warszawiacy mieli okazję oglądać wiele ciekawych meczów. Na kortach Legii gościli czołowi tenisiści Europy. Zarówno zawodnicy, jak i działacze zagraniczni byli oczarowani pięknym obiektem, jego położeniem oraz stanem technicznym. Twierdzono, że Legia ma jedną z najlepszych w Europie nawierzchni kortowych. Była to zasługa gospodarza kortów Kazimierza Szerszenia, który od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora kontrolował stan nawierzchni. Wiedział, jak przygotować kort do meczu międzynarodowego, kiedy będzie na nim grał Tłoczyński, a jaką nawierzchnię woli Hebda. Magnesem, który przyciągał kibiców, były zwycięskie pojedynki Ignacego Tłoczyńskiego. Przybyły z Poznania dwudziestoletni tenisista szybko stał się ulubieńcem widowni. W finale mistrzostw Polski we Lwowie pokonał Maksa Stolarowa 6:4, 4:6, 6:1, 6:4 i znalazł się na pierwszym miejscu na liście PZLT" - czytamy w publikacji.



Poznajemy losy legijnych tenisistów podczas II wojny światowej, a także jak wyglądał powrót do działalności sekcji po wojnie, kiedy część sportowców zmieniła miejsce zamieszkania, a co za tym idzie - i barwy klubowe. "Podczas powstania warszawskiego miasto zostało zrównane z ziemią. Czego nie zdołały zniszczyć bomby i pociski artyleryjskie, dokonały specjalne jednostki Wehrmachtu. Zdewastowane obiekty sportowe nie nadawały się do użytku. Korty tenisowe w Agrykoli i przy ulicy Myśliwieckiej służyły jako parkingi dla pojazdów wojskowych. Nieużywane przez kolejne dwa sezony - 1944 i 1945 - zdążyły zarosnąć zielskiem, a domek klubowy stał się siedzibą sekcji piłkarskiej. 28 sierpnia 1945 roku z inicjatywy inżyniera Olgierda Gericha odbyło się spotkanie dawnych członków sekcji, na którym postanowiono przystąpić do odbudowy kortów" - czytamy.



Przybliżona została postać Władysława Skoneckiego - prawdopodobnie najlepszego w historii Legii tenisisty. Jego pozostanie zagranicą oczywiście spotkało się z powszechną krytyką, ale gdy po kilku latach wrócił do kraju, odpuszczono mu winy, a ten dalej czarował na kortach warszawską publiczność. Autorzy przytoczyli listę zawodników i zawodniczek Legii, którzy zdobyli mistrzostwo Polski indywidualnie. Kolejnym medalistą po Skoneckim był Jan Radzio, którego postać również przypominają autorzy. Podobnie jak Michała Kleibera oraz Tadeusza Nowickiego. "Kiedy dzisiaj przeglądamy statystyki jego występów, można odnieść wrażenie, że grał wyłącznie na kortach krajowych. W sumie w latach 1966-1980 zdobył 22 tytuły mistrza Polski (5 w singlu, 12 w deblu i 5 w mikście)" - dowiadujemy się z książki.



Od początku lat 90. tenisowa Legia przechodziła poważny kryzys. Właściwie straciła na znaczeniu. Na początku XXI wieku legijne korty w ogóle mogły zniknąć z mapy Warszawy. "W 2002 roku korty przejęte zostały przez władze samorządu warszawskiego. Rozpatrywany był projekt ich likwidacji oraz rozbiórki domku klubowego, na miejscu których miało powstać zaplecze usługowo-parkingowe dla kompleksu boisk piłkarskich. Na szczęście nie doszło do realizacji tych projektów. Decyzją prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, miasto wydzierżawiło tereny tenisowe nowo utworzonemu Stowarzyszeniu Klub Tenisowy Legia Warszawa" - czytamy.



Publikację kończy ponad 80 stron rozmów z takimi osobami, jak Kordian Tarasiewicz, Barbara Kowalska, Adam Mincberg, Andrzej Karczewski, Michał Suski, Jerzy Hertel i Janusz Dorosiewicz.



Książkę nabywać można od wydawcy - Stowarzyszenia Klub Dziennikarzy MEDIA. Cena: 50 złotych (w tym wysyłka). Zamówienia można składać mailowo pod adresem: redakcja@mediatenis.pl



Tytuł: 100 lat na kortach Legii

Autor: Zbigniew Chmielewski i Tomasz Barański

Wydawca: Stowarzyszenie Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy MEDIA

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 224

Cena: 50 zł



