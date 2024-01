Futsal

Red Dragons Pniewy 5-2 Legia Warszawa

Niedziela, 7 stycznia 2024 r. 17:39 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 16. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z 11. w tabeli zespołem Red Dragons Pniewy 2-5. Do przerwy legioniści przegrywali 2-3. Kolejne spotkanie rozegrają 10 stycznia z Sośnicą Gliwice.



W 3. minucie błąd popełnił Tomasz Warszawski. Wykorzystał go Yvaaldo Gomes, dając gospodarzom prowadzenie 1-0. W 7. minucie było już 2-0, po tym jak skutecznie po stałym fragmencie gry piłkę w bramce umieścił Nikodem Krajewski. W 17. minucie bramkę na 3-0 zdobył Bartłomiej Gładyszewski, który nie miał żadnych problemów z pokonaniem Tomasza Warszawskiego. 3 minuty przed przerwą Adam Grzyb zdobył gola na 1-3. Niespełna minutę później legioniści przeprowadzili świetną akcję, zakończoną trafieniem Michała Klausa.



Po przerwie zawodnicy z Warszawy ruszyli do ataków. Mimo wielu korzystnych sytuacji, nie potrafili jednak skierowali piłki do bramki. Co więcej, ta sztuka udała się gospodarzom. W sporym zamieszaniu Bartłomiej Gładyszewski podwyższył prowadzenie swojego zespołu na 4-2. Na kilka minut przed końcem goście zdecydowali się na grę z wycofanym bramkarzem. Nie przyniosło to jednak odrobienia strat, a kolejną bramkę dla Red Dragons.



Red Dragons Pniewy 5-2 (3-2) Legia Warszawa

1-0 - 02:53 Yvaaldo Gomes

2-0 - 06:16 Nikodem Krajewski

3-0 - 16:08 Bartłomiej Gładyszewski

3-1 - 16:40 Adam Grzyb

3-2 - 17:20 Michał Klaus

4-2 - 22:40 Bartłomiej Gładyszewski

5-2 - 38:45 Adrian Skrzypek



Red Dragons: 20. Łukasz Błaszczyk, 6. Nikodem Krajewski, 23. Piotr Błaszyk, 9. Mateusz Kostecki, 99. German Romero

rezerwa: 19. Marcin Małycha, 8. Hubert Klatkiewicz, 11. Adrian Skrzypek, 12. Yvaaldo Gomes, 13. Patryk Hoły, 21. Bartłomiej Gładyszewski, 70. Oliwier Siuda



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Michał Klaus, 50. Mykyta Storożuk, 19. Adam Grzyb, 81. Mariusz Milewski

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 34. Nuno Chuva



żółte kartki: Kostecki - Klaus, Storożuk



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal