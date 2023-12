Legioniści z pomocą dla Domu Dziecka i dwóch schronisk

Kibice Legii z Bródna i Ochoty prowadzili w grudniu zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Domu Dziecka "Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi" przy ulicy Klasyków w Warszawie oraz dwóch schronisk dla zwierząt. Łącznie zebrano 9500 złotych i połowa tej kwoty przeznaczona została na zakup robota kuchennego, a także wymarzonych prezentów dla dzieci. Do Domu Dziecka trafiły także ofiarowane przez kibiców zabawki i słodycze. Pozostałe fundusze przeznaczone zostały na wsparcie schronisk w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Józefowie koło Legionowa. Fani Legii przekazali ponad 300 kilogramów suchej karmy, 50 kg karmy mokrej, 10 kg przysmaków, a także spore ilości koców, materaców i zabawek.

michal - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo odpowiedz

olew - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Brawo !!! odpowiedz

S(L) aweczkus - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo i to jest podejscie szacun ???? odpowiedz

