Koszykówka

Zapowiedź meczu z Zastalem Zielona Góra

Wtorek, 2 stycznia 2024 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Zaledwie cztery dni po słabym występie ze Startem, legioniści będą mieli okazję do rehabilitacji - nasz zespół uda się do Zielonej Góry na mecz z Zastalem. Zielonogórzanie są dziś zdecydowanie mocniejszą drużyną w porównaniu z tą, która w pierwszej rundzie, na inaugurację rozgrywek przyjechała do hali na Bemowie.



Oprócz wzmocnień kadrowych, trzeba powiedzieć o bardzo wysokiej dyspozycji Geoffrey'a Groselle'a, który w ostatnich spotkaniach prezentuje się jak za swoich najlepszych czasów. Najlepszym potwierdzeniem jest 15 punktów i 15 zbiórek w meczu ze Stalą Ostrów. Jeff w ostatnich ośmiu spotkaniach notuje dwucyfrową zdobycz punktową, a dwukrotnie zdobywał ponad 20 punktów (z Czarnymi i Arką). Jego skuteczność z gdy w tych meczach to co najmniej 62 procent, a w rywalizacji z Dzikami wyniosła nawet 80 procent (8/10 z gry). Możemy być pewni, że przeciwko swojemu byłemu klubowi, Amerykanin z polskim paszportem będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Tym bardziej, że w kuluarach mówi się, że o tego zawodnika starać się będzie kilka klubów walczących w tym sezonie o znacznie wyższe cele aniżeli Zastal. Zespół Zastalu prowadzi David Dedek, który po kilkuletniej pracy w Lublinie, zastąpił Olivera Vidina, gdy ten przeniósł się do Wrocławia. Dedkowi pomaga litewski asystent, Virginijus Sirvydis.



W porównaniu z pierwszym spotkaniem, Zastal sprowadził do klubu trzech obcokrajowców. Dokonał tego, kiedy w końcu przestał na klubie ciążyć zakaz transferowy. Sprowadzono m.in. doskonale znanego z występów w Polsce - rozgrywającego, Jamesa Washingtona, który grał już we Włocławku, Lublinie i Starogardzie Gdańskim, a ostatni sezon spędził w I-ligowej Kotwicy Kołobrzeg, notując ponad 15 pkt. i 5 as. na mecz. W Zastalu jego statystyki prezentują się równie okazale, szczególnie biorąc pod uwagę liczbę minut spędzanych na parkiecie (śr. 21,5) - 36-letni James zdobywa 10.3 pkt. i notuje 6.2 as. na mecz. Do strefy podkoszowej sprowadzono urodzonego na Alasce Kamakę Hepę, zawodnika prosto po występach w NCAA - najpierw przez dwa sezony występował w Texas Longhorns, a następnie na trzy lata przeniósł się na Hawaje, do Rainbow Warriors. Urodzony w niewielkiej miejscowości Utqiaġvik (nazwa pochodząca z języka inupiak), znanej również jako Barrow, do Zielonej Góry trafił pod koniec sierpnia, przeszedł z zespołem okres przygotowawczy, i nawet pojechał do Warszawy na mecz z Legią... ale okazało się, że klub nie może zgłosić nowych graczy do rozgrywek. Na debiut czekał więc do połowy października. W dziewięciu rozegranych meczach, mierzący 210 centymetrów podkoszowy zdobywa 5.4 pkt. i 2.3 zb. Słabo rzuca z dystansu (17.6%), z kolei rzadko myli się z linii rzutów wolnych. Jego występ w środowym meczu stoi pod znakiem zapytania - Hepa z powodu rodzinnej tragedii wyleciał do USA przez meczem w Słupsku, który miał miejsce trzy tygodnie temu.



W połowie grudnia z powodu kontuzji (po tym jak zderzył się głową z biodrem rywala podczas meczu w Gdyni) z gry wypadł także Darious Hall, ale skrzydłowy Zastalu będzie gotowy do gry na mecz z Legią. Zawodnik wrócił na parkiet już w ostatnim meczu ze Stalą Ostrów. 26-letni zawodnik w ostatnim sezonie występował w Bułgarii, w BC Beroe Stara Zagora, gdzie notował 19.3 pkt. i 7.1 zb. na mecz. W Orlen Basket Lidze zdobywa 14.3 pkt. i 4.9 zb., rzadko rzucając za 3 pkt. (2/11). Od początku sezonu w zespole występuje serbski rozgrywający, znany z występów w Arce, Novak Musić, dla którego jest to trzeci sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Musić zdobywa 11.8 pkt. i 5.1 as. na mecz, choć popełnia też sporo strat (3.5).



Poza wyżej wymienionymi, ważną rolę odgrywa doświadczony, niespełna 38-letni Paweł Kikowski, który ostatnie lata spędził na Pomorzu Zachodnim, reprezentując barwy Kinga oraz Spójni. Mogący grać na pozycjach 2-3 zawodnik zdobywa 9.5 pkt. na mecz i notuje 42.4% skuteczności za 3 pkt. (najlepszy pod tym względem w zielonogórskiej ekipie). Marcin Woroniecki odgrywa o wiele większą rolę niż przed rokiem w Anwilu. Trener Dedek regularnie wystawia Woronieckiego w pierwszej piątce i gracz spędza na parkiecie niespełna 24 minuty, zdobywając 9.0 pkt., mając wiele zadań defensywnych. Dwie minuty mniej grywa Michał Kołodziej, który w barwach Legii występoiwał przed pięciu laty. Obecnie skrzydłowy, który ostatni sezon spędził w beniaminku z Łańcuta, zdobywa 6.5 pkt. na mecz i notuje 3.5 zb. Młode pokolenie odgrywa niemałą rolę w zielonogórskiej drużynie. Do niego zaliczyć należy m.in. silnego skrzydłowego Jana Wójcika (6.9 pkt. i 4.6 zb. w 19 min.), występującego na pozycjach 1-2 Michała Plutę (5.8 pkt. w 12 min. i 41.7% skuteczności za 3 pkt.), a także 23-letniego niskiego skrzydłowego Aleksandra Lewandowskiego (śr. 5.6 pkt. w 17 min.), który ostatni sezon spędził w Astorii.



Aktualnie Zastal zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli z bilansem 4-11. Na własnym parkiecie wygrali tylko jedno z sześciu spotkań. Po słabym początku rozgrywek, kiedy klub miał bardzo ograniczoną rotację, w ostatnich spotkaniach prezentuje się zdecydowanie lepiej. Jeszcze w listopadzie przegrali po walce trzy trudne spotkania - ze Śląskiem (-11), Kingiem (-11) i Anwilem (-10), a następnie pokonali na wyjeździe mocny zespół Startu (+4). Następnie przyszła znów seria trzech kolejnych porażek - z Arką (-5), Dzikami (-6) i Czarnymi (-4), po czym pokonali przed własną publicznością Spójnię (+12). W ostatniej serii spotkań, Zastal przegrał po walce do końcowej syreny drużynę Stali Ostrów (-5). W międzynarodowych rozgrywkach ENBL radzą sobie całkiem nieźle - wygrali trzy z czterech rozegranych spotkań.



Legia przez długie lata nie mogła pokonać ekipy Zastalu, m.in. dwukrotnie przegrywając zacięte spotkania w hali na Bemowie po dogrywce. W końcu jednak przed 12 miesiącami przyszło przełamanie - legioniści zwyciężyli w Zielonej Górze 106:90, a następnie wygrali również zielonogórzan w dwóch kolejnych meczach w Warszawie. Wierzymy, że dobra seria zostanie przedłużona 3 stycznia.



Legia po wygranej we Włocławku z Anwilem, zaliczyła słaby występ przed własną publicznością ze Startem. W naszej grze do poprawy jest przede wszystkim defensywa - w ostatnich kilku meczach regularnie tracimy zdecydowanie zbyt wiele punktów. Do poprawienia jest także walka o zbiórki na własnej tablicy oraz ograniczenie niewymuszonych strat, co powoduje nerwowość w drużynie. Wiadomo, że w wyjazdowym meczu nie wystąpi Grzegorz Kulka, który po występie we Włocławku ma problemy z kolanem i czeka go ok. 3-tygodniowa przerwa w grze.



Środowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00 i będzie na żywo transmitowane na platformie Emocje.TV. Legioniści do Zielonej Góry udadzą się tradycyjnie dzień przed meczem.



ENEA STELMET ZASTAL ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 4-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,4 / 88,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 66,4%



Skład: Novak Musić, James Washington, Marcin Woroniecki, Mikołaj Kaczmarek (rozgrywający), Paweł Kikowski, Michał Pluta (rzucający), Darious Hall, Michał Kołodziej, Jan Wójcik, Aleksander Lewandowski, Jan Góreńczyk (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Kamaka Hepa (środkowi)

trener: David Dedek, as. Virginijus Sirvydis



Przewidywana wyjściowa piątka: Novak Musić, Marcin Woroniecki,Paweł Kikowski, Michał Kołodziej, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Geoffrey Groselle 193 (śr. 12,9), Novak Musić 177 (11,8), Paweł Kikowski 143 (9,5), Darious Halla 129 (14,3), James Washington 124 (10,3).



Ostatnie wyniki: Legia (w, 90:72), Twarde Pierniki (w, 85:74), Trefl (d, 85:97), Sokół (w, 88:89), MKS (w, 100:93), GTK (w, 90:92), Śląsk (w, 77:66), King (d, 79:90), Anwil (d, 73:83), Start (w, 91:95), Arka (w, 86:81), Dziki (d, 91:97), Czarni (w, 73:69), Spójnia (d, 105:93), Stal (d, 87:92).

ENBL: Basket Brno (d, 86:74), Valmiera Glass (d, 106:100), RSW Liege Basket (w, 102:79), BC Siauliai (d, 109:83).



Ostatnie mecze obu drużyn:

22.09.2023 Legia Warszawa 90:72 Zastal Zielona Góra

03.05.2023 Legia Warszawa 87:81 Zastal Zielona Góra

08.01.2023 Zastal Zielona Góra 90:106 Legia Warszawa

05.02.2022 Legia Warszawa pd. 79:85 Zastal Zielona Góra

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa d. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 15-10

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,9 / 80,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 48,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,4%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes/Marcel Ponitka, Christian Vital/Raymond Cowels, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 226 (śr. 17,4), Raymond Cowels 175 (śr. 11,7), Aric Holman 207 (14,8), Michał Kolenda 147 (9,8), Shawn Pipes 139 (9,3).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92).



Termin meczu: środa, 3 stycznia 2024 roku, g. 19:00

Adres hali: Zielona Góra, Sulechowska 41 (Centrum Rekreacyjno-Sportowe)

Pojemność hali: 5000 miejsc

Cena biletów: 13, 24, 26, 34 i 50 zł (ulgowe) oraz 24, 35, 37, 46 i 62 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV