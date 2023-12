Legia 2. w rankingu Ultras World za rok 2023

Legia Warszawa została sklasyfikowana na miejscu drugim w prestiżowym rankingu Ultras World , podsumowującym działalność fanów na całym świecie w roku 2023. Wyżej oceniono jedynie marokańską ekipę Wydadu Casablanka. Przed rokiem Legia zajęła miejsce 7., a zwycięzcą, podobnie jak w tym roku przyznano ekipie Wydadu. Wcześniej wygrywaliśmy klasyfikację Ultras World w latach 2013, 2016, 2017 i 2021, na drugim miejscu byliśmy dwukrotnie (w latach 2014 i 2019), podobnie jak na miejscu trzecim (2015 i 2018). Ranking Ultras World za rok 2023: 1. Wydad Casablanka 2. Legia Warszawa 3. Olympique Marsylia 4. Rapid Wiedeń 5. Raja Casablanka 6. Slavia Praga 7. Crvena Zvezda Belgrad 8. Dynamo Drezno 9. Hammarby IF 10. FC Basel Legioniści docenieni zostali również w kategorii Top 10 pyroshows, w której zajęli 7. miejsce za oprawę z użyciem pirotechniki na meczu z Wartą Poznań, rozegranym w listopadzie.

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia wygrała też klasyfikację w 2021 roku. odpowiedz

DZ - 38 minut temu, *.centertel.pl @Rytm: Który to był wtedy raz? odpowiedz

