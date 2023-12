26 legijnych tapet na smartfony!

Piątek, 29 grudnia 2023 r. 20:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

Stworzyliśmy kolekcję 26 tapet z legijnymi zdjęciami na telefony. Od teraz są dostępne do pobrania na naszej stronie! Każda tapeta jest dostępna w formacie 1:2, co oznacza, że idealnie pasuje do większości smartfonów. Mamy nadzieję, że w naszej pierwszej kolekcji znajdziecie coś dla siebie.



Wiemy, że wielu z Was jest pełnych pomysłów i myśli na temat tego, jakie jeszcze zdjęcia chcielibyście zobaczyć jako tapety. Dlatego też zachęcamy Was do podzielenia się z nami swoimi sugestiami. Wrzucajcie linki do zdjęć, które chcielibyście zobaczyć przekształcone w tapety, a my zrobimy co w naszej mocy, aby spełnić Wasze oczekiwania.



Chcielibyśmy też Was prosić o podzielenie się swoją opinią na temat naszych nowych tapet. Czy jest coś, co szczególnie Wam się podoba? A może coś, co myślicie, że moglibyśmy poprawić? Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna i pomoże nam tworzyć jeszcze lepsze treści dla Was w przyszłości.