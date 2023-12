Wszystkim członkom legijnej społeczności - kibicom, zawodnikom, trenerom i pracownikom klubu - życzymy w Nowym Roku 2024 zdrowia i spełnienia marzeń. Niech stadion przy Łazienkowskiej 3 wypełnia się co najmniej w tym samym stopniu, co w rundzie jesiennej mijającego roku, a Legia już w maju wróci na należne jej miejsce w Ekstraklasie! Ultrasom życzymy, aby nigdy nie przestali dodawać blasku trybunom, a wyjazdowiczom - jak największej liczby podróży za ukochanym klubem. Niech Nowy Rok 2024 będzie lepszy od poprzedniego. Wszystkiego najlepszego.

Dexter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Na przełomie 2003/2004 zacząłem kupować pierwsze numery Naszej Legii (L) odpowiedz

Peace ⚽️ Love - 2 godziny temu, *.02.net Happy New Year and ! Peace and Love!

for everyone ! odpowiedz

J(L) - 4 godziny temu, *.. Najlepszego.... odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Szczęśliwego nowego roku. Zdrówka dużo. Obyśmy nie zeszli na zawał od popisów naszych asów. odpowiedz

Mechanik - 4 godziny temu, *.chello.pl Zdrowia i Pomyślności dla nas wszystkich, dla Legijnej Braci, dla zawodników, całej ekipy i kierownictwa klubu :) odpowiedz

Kurak (L) - 5 godzin temu, *.32.241 Dużo zdrówka i wszystkiego dobrego w nowym roku dla Legijnych fanatyczek i fanatyków!!! odpowiedz

Trampek - 5 godzin temu, *.125.33 Wszystkiego najlepszego w nowym .... 2024roku . odpowiedz

Wyrwikufel - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Zdrowia, zdrowia i jeszcze więcej zdrowia. A poza zdrowiem szczescia i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, dużo kapuchy i mistrza dla Legii życzy Wyrwikufel. odpowiedz

