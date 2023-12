Legia zagra w turnieju finałowym PP

Koszykarze Legii, po wczorajszych wynikach meczów ligowych, mają pewne miejsce w czołowej ósemce Orlen Basket Ligi po pierwszej rundzie rozgrywek, co oznacza występ legionistów w turnieju finałowym Pucharu Polski, który odbędzie się w połowie lutego w Sosnowcu. Turniej finałowy w hali w Sosnowcu rozegrany zostanie w dniach 15-18 lutego. 15 i 16 lutego rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały oraz dodatkowe konkursy (rzutów za 3 i wsadów) zaplanowano na sobotę, 17 lutego, zaś finał odbędzie się 18 lutego. Tak jak w poprzednich latach, nie będzie meczu o trzecie miejsce. Data losowania par ćwierćfinałowych wraz z układem par półfinałowych podana zostanie w późniejszym terminie. W losowaniu zastosowane zostanie rozstawienie drużyn, zgodnie z którym w ćwierćfinałach nie spotkają się ze sobą cztery najlepsze drużyny turnieju. Legia wciąż ma szansę na rozstawienie w turnieju finałowym Pucharu Polski - aby zająć miejsce w najlepszej czwórce po 1. rundzie, legioniści muszą przede wszyskim pokonać dziś na Bemowie zespół Startu Lublin (wówczas będą mieli bilans 9-6). Gwarancję miejsca czwartego da ponadto wygrana Trefla z Kingiem. Ostatnie trzy turnieje finałowe Pucharu Polski rozegrane zostały w Lublinie. Legia przed rokiem odpadła w 1/4 finału ze Startem, przed dwoma laty nie wystąpiła w zawodach, zaś trzy lata temu lepszy w ćwierćfinale był Trefl Sopot.

