Deblowa wygrana Rowińskiej w Monastyrze

Tenisistka Legii, Malwina Rowińska rozegrała kolejny turniej w tunezyjskim Monastyrze. W zawodach Magic Tours by FTT legionistka przegrała w I rundzie z Rosjanką rozstawioną z numerem 4, Milaną Zhabrailovą. W deblu legionistka w parze z Marokanką Malak El Allami sięgnęły po tytuł, tracać zaledwie siedem gemów. Wyniki legionistki w singlu: I runda: Malwina Rowińska - Milana Zhabrailova (Rosja) 4-6, 4-6 Wyniki legionistki w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Malak El Allami (Maroko) - TIan Jialin (Chiny)/Coumba Ben Mamadou Niangadou (Mali) 6-0, 6-1 1/4 finału: Rowińska/El Allami - Julia Konishi Camargo Silva (Brazylia)/Vanessa Popa Teiusanu (Rumunia) w.o. 1/2 finału: Rowińska/El Allami - Stefania Bojica (Rumunia)/Tilwith Di Girolami (Belgia) 1-0, krecz Finał: Rowińska/El Allami - Selina Atay (Turcja)/Anna Semenova (Rosja) 7-5, 6-1

