Grzegorz Proksa trenerem kadry seniorów

Trener Klubu Bokserskiego Legia Warszawa, Grzegorz Proksa od 1 stycznia 2024 roku pełnić będzie funkcję pierwszego trenera narodowej kadry seniorów. Proksa to wybitny przed laty zawodowy pięściarz, mistrz Europy w wadze średniej z 2011 roku, który karierę zawodniczą zakończył w roku 2014. Pod jego wodzą w ostatnich mistrzostwach Polski seniorów, młodzi pięściarze Legii zdobyli pięć medali mistrzostw Polski.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.