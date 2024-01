Koszykówka

Zastal Zielona Góra 71-92 Legia Warszawa

Środa, 3 stycznia 2024 r. 20:57 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 16. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa wygrała wysoko na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 92-71. Legioniści przez cały mecz mogli liczyć na głośny doping ok. 30-osobowej grupy naszych kibiców. Kolejne spotkanie podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają 10 stycznia o godz. 19 na Bemowie ze Sportingiem CP w ramach FIBA Europe Cup.











Początek pierwszej kwarty to dynamiczna gra i mocne wejście w mecz drużyny Legii. Celną trójką popisał się Aric Holman, punkty dołożył także Christian Vital. Goście wyszli na prowadzenie 5:0, lecz Zastal nie składał broni. Drużyna z Zielonej Góry po pewnym czasie zmniejszyła stratę do jednopunktowej. Jednak goście utrzymywali mniejsze lub większe prowadzenie. Na trzy minuty przed końcem pierwszej kwarty koszykarze Legii Warszawa prowadzili 14:11. W końcówce legioniści dzięki skutecznej grze podkoszowej i udanym kontrom powiększyli przewagę do siedmiu punktów. Pierwsza część meczu zakończyła się wygraną gości w stosunku 23 do 16.



W pierwszych minutach drugiej kwarty Zielonogórzanie odrobili znaczną część strat. Gdy zegar wskazywał sześć i pół minuty do końca kwarty, na tablicy widniał wynik 23:22 dla Legii. W kolejnych fragmentach spotkania nie brakowało ostrej gry i fauli zarówno z jednej jak i z drugiej strony boiska. Legia wciąż była na prowadzeniu, ale gospodarze robili wiele, by zmienić ten stan rzeczy. Po udanej kontrze efektownym wsadem popisał się Kołodziej, po raz kolejny zmniejszając stratę do jednego punktu. Chwilę później zablokowany Pipes, kontra i celny rzut za trzy. Zastal po raz pierwszy w tym pojedynku wyszedł na prowadzenie – 32:30. W ostatnich minutach raz na czoło wysuwała się Legia, to znów Zastal wyrównywał. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:43 dla gości.



Jednak gospodarze wyszli na drugą połowę niezmiernie zmotywowani. Po kilku minutach trzeciej kwarty Zastal Zielona Góra ponownie prowadził – 52:51. W połowie kwarty gra się bardzo wyrównała, a sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Cztery minuty przed końcem kwarty na tablicy widniał remis po 56. Na tym etapie meczu po stronie Legii wyróżniał się Ponitka, mając na koncie 7 zbiórek i 6 asyst. Po kilkanaście punktów mieli na koncie Vital i Cowels. Po stronie Zastalu liderował Groselle z 19 punktami i 9 zbiórkami. Końcówka kwarty to koniec okresu gry punkt za punkt. Przewagę zyskała Legia, która osiągnęła kilkupunktowe prowadzenie. Ostatecznie przed ostatnią odsłoną meczu warszawiacy prowadzili 67:60.



Zastal musiał wznieść się na wyżyny, by powalczyć o wygraną w ostatniej kwarcie. Początek był obiecujący, już po minucie Zielonogórzanie odrobili 4 punkty. Mocno odpowiedział Cowels, po raz piąty w tym meczu trafiając za trzy. Przy stanie 73:64 dla Legii o czas poprosił trener Zastalu. Ostatnie minuty meczu to twarda walka obu zespołów. Na około dwie minuty przed końcem szóstą trójkę w tym meczu rzucił Cowels. Miał w tym momencie na koncie łącznie 21 punktów. Półtorej minuty przed końcem goście po raz pierwszy w tym meczu zwiększyli przewagę do ponad 20 punktów i byli pewni wygranej. Końcowy wynik to 92:71 dla podopiecznych Wojciecha Kamińskiego. W



Marcel Ponitka jest pierwszym zawodnikiem Legii w sezonie 2023/24, który zaliczył potrójną zdobycz, tzw. triple-double. Zawodnik Legii w meczu przeciwko swojemu dawnemu klubowi zdobył 15 punktów (trafiając 5/8 rzutów z gry), a także zanotował 11 zbiórek (w tym dwie w ataku) oraz 10 asyst. Legionista wymusił 7 przewinień, a z nim na parkiecie nasz zespół zaliczył bilans +22.



PLK: Zastal Zielona Góra 71-92 Legia Warszawa

kwarty: 16-23, 27-24, 17-20, 11-25



Zastal Zielona Góra [punkty, (celne za trzy)]

32. G. Groselle 21

22. M. Kołodziej 12 (1)

8. N. Musić 10

11. P. Kikowski 9 (2)

77. M. Woroniecki 0

---

4. D. Hall 12

0. J. Washington 7

3. J. Góreńczyk 0

41. A. Lewandowski 0

1. M. Kaczmarek -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

23. M. Kolenda 18 (3)

1. C. Vital 15 (1)

35. A. Holman 13 (2)

2. S. Pipes Jr 5 (1)

8. J. Sobin 0

---

18. R. Cowels III 21 (6)

42. M. Ponitka 15

15. A. Linowski 3 (1)

91. D. Wyka 2

4. M. Wieluński 0



Komisarz: J. Maciek

Sędziowie: T. Trawicki, T. Langowski, M. Skorek



















fot. Bodziach



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz