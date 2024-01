Wróżby 2023

Rozliczenie wróżb z 2023 roku

Wtorek, 2 stycznia 2024 r. 10:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na początku 2023 roku przewidywaliście co wydarzy się w Legii Warszawa kolejnych 12 miesiącach. Teraz przyszła na rozliczenie tamtych wróżb. Po zebraniu wszystkich odpowiedzi w całość okazało się, że prawidłowo wytypowaliście 11 z 26 pytań. Daje to 42% skuteczność i jest aż o 14 punktów procentowych gorszym wynikiem niż w 2022 roku.









Słusznie typowaliście, że Legia nie zdobędzie mistrzostwa i zdobędzie Puchar Polski, ale nie przewidzieliście, że zakończy się superpucharowa klątwa. Zgodnie z Waszymi wróżbami Legia awansowała do fazy grupowej europejskich pucharów, a w sumie w ostatnich 12 miesiącach wygrała więcej spotkań niż się spodziewaliście. Daleko byliście od wytypowania najskuteczniejszego strzelca, którym został Tomas Pekhart. Wszystkich pozytywnie zaskoczyła frekwencja na stadionie przy Ł3. Sprawdziło się to, że Kosta Runjaić będzie trenerem na koniec roku.



Spośród wszystkich, którzy oddali swoje typy (680 osób) najlepiej poradziła sobie dwie osoby udzieliły aż po 18 prawidłowych odpowiedzi. Jedna z nich, która podała swój mail marek.szen**@**.pl otrzyma upominek od redakcji serwisu. Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi z ubiegłego roku.



Pełne wyniki sondy



1. Legia zdobędzie mistrzostwo Polski

83% - nie

17% - tak



2. Legia zdobędzie Puchar Polski

59% - tak

29% - nie, ale zagra w finale

13% - nie, bo nie zagra w finale



3. Legia zdobędzie Superpuchar Polski

43% - nie, ale zagra w tym meczu

29% - nie, bo nie zagra w tym meczu

28% - tak



4. Legia odpadnie w eliminacjach europucharów w rundzie

50% - nie odpadnie, awansuje do grupy

23% - trzeciej

13% - czwartej

10% - drugiej

3% - nie odpadnie, bo nie zagra w pucharach

1% - pierwszej



5. Legia wygra [28]

55% - 23-25 meczów

23% - 26 lub więcej meczów

22% - 22 lub mniej meczów



6. Legia przegra [12]

58% - 10 lub mniej meczów

39% - 11-14 meczów

3% - 15 lub więcej meczów



7. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach

48% - 71-80 goli

44% - 70 lub mniej goli

8% - 81 lub więcej goli



8. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie...

48% - czterema bramkami

29% - trzema bramkami

17% - pięcioma bramkami

3% - dwoma bramkami

3% - sześcioma i więcej bramkami



9. Najlepszym strzelcem Legii będzie [Pekhart]

35% - Carlitos

25% - Josue

18% - zawodnik, który dopiero trafi do klubu

11% - inny z obecnego składu

5% - Maciej Rosołek

4% - Paweł Wszołek

1% - Blaz Kramer



10. Najskuteczniejszy strzelec Legii zdobędzie w sumie [17]

48% - 11 lub mniej bramek

47% - 12-17 bramek

5% - 18 lub więcej bramek



11. Ile rzutów karnych otrzyma Legia [13]

62% - 3-5

20% - 6-8

15% - 1-2

2% - 9 lub więcej

1% - 0



12. Ile bezpośrednich czerwonych kartek obejrzą piłkarze Legii? [3]

40% - 2

27% - 3-4

21% - 1

6% - 0

4% - 5-6

1% - 7 lub więcej



13. Josue przedłuży kontrakt z Legią

65% - nie

35% - tak



14. Ilu piłkarzy wystąpi w oficjalnym meczu pierwszej drużyny [33]

62% - mniej niż 36

35% - 36-41

3% - 42 lub więcej



15. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie oficjalnie przesuniętych __ zawodników [Pich]

71% - 0

21% - 1

6% - 2

1% - 3 lub więcej



16. Właściciel klubu zmieni prezesa

93% - nie

8% - tak



17. Jacek Zieliński utrzyma stanowisko dyrektora sportowego

95% - tak

5% - nie



18. Ilu trenerów będzie prowadziło Legię w 2023 roku

79% - 1

20% - 2

2% - 3

0% - 4 lub więcej



19. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie

84% - Kosta Runjaić

9% - inny zagraniczny trener

6% - inny polski trener



20. Na koniec roku kalendarzowego w tabeli Ekstraklasy Legia będzie

34% - 2.

33% - 1.

23% - 3.

10% - 4-8.

0% - 9-15.

0% - 16-18.



21. Średnia frekwencja ligowa przy Łazienkowskiej wyniesie [23 524]

70% - 20 000 - 23 000

24% - poniżej 20 000

6% - więcej niż 23 000



22. Legia będzie miała nowego właściciela/współwłaściciela

90% - nie

10% - tak



23. Najdroższy sprzedany przez Legię zawodnik będzie kosztował [Nawrocki, ponad 5 mln euro]

45% - pomiędzy 2-4 mln euro

30% - poniżej 2 mln euro

25% - powyżej 4 mln euro



24. Koszykarze Legii w lidze [półfinał, 4. miejsce]

38% - utrzymają się

37% - dotrą do półfinału

14% - zostaną wicemistrzem

12% - zostaną mistrzem

0% - spadną



25. Futsaliści Legii utrzymają się w Ekstraklasie

79% - tak

21% - nie



26. Siatkarze Legii utrzymają się w 1. lidze

86% - tak

14% - nie