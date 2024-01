Termin meczu z Puszczą

Terminy najbliższych meczów Legii: 09.02. (PT) g. 20:30 Ruch Chorzów - Legia Warszawa 15.02. (CZ) g. 18:45 Molde FK - Legia Warszawa 18.02. (ND) g. 15:00 Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice 22.02. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Molde FK Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Konferencji Europy Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl Niespodziewany remis 2pkt. stracone wiec teraz trzeba odrobic punktowo i strzelic kilka goli bo dosc juz strat pkt. odpowiedz

exsa - 6 godzin temu, *.orange.pl Czas na rewanz za remis "L" bo punkty beda bardzo potrzebne !!!! odpowiedz

Zgrywus - 7 godzin temu, *.tpnet.pl To puszczanie przecwicza nasze przeplacone gwiazdory odpowiedz

Żmija - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Znowu godzina 15… Może niech o 11 grają. Kto ustala te godziny? odpowiedz

A - 7 godzin temu, *.228.249 @Żmija : C+ odpowiedz

Danny - 6 godzin temu, *.chello.pl @Żmija : bardzo dobra godzina odpowiedz

Bemowo - 6 godzin temu, *.plus.pl @Żmija : a co ty masz do meczu niedzielnego o godz 15 odpowiedz

1916 - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Czy wiadomo jest coś o sektorze dla nas na mecz z Ruchem? odpowiedz

Kibic L - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @1916: z tego co wiadomo to raczej nie będzie. Miasto nie chce zbytnio budować sektora gości. odpowiedz

Ar(L) - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Kibic L: Bardziej chodzi o zaadaptowanie obecnie dostępnych miejsc chodzi o 4300 krzesełek. Stadion Śląski ma to na uwadze i oficjalnie o tym informował. Pytanie kiedy zostaje bez odpowiedzi. odpowiedz

