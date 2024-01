Wasze legijne wróżby na 2024 rok!

Szósty rok z rzędu zapraszamy do zabawy w legijne wróżby, czyli typowanie co wydarzy się w najbliższych 12 miesiącach. Przygotowaliśmy formularz z serią pytań i propozycje odpowiedzi. Wybierajcie te, które waszym zdaniem wydarzą się. Jeżeli na końcu formularza podacie adres e-mail, otrzymacie szansę na zgarnięcie nagrody niespodzianki. Na początku 2025 roku podsumujemy te wróżby, a osoba z największą liczbą trafień zostanie uhonorowana :)

Micha(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl akysz! odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Fajna zabawa, dziękuję :-) odpowiedz

