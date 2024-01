Futsal

Flis wypożyczony do Wenecji Pułtusk

Wtorek, 2 stycznia 2024 r. 14:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsalowa Legia wypożyczyła Krzysztofa Flisa do I-ligowej Wenecji Pułtusk, by ten zdobywał doświadczenie. W zespole Legii zawodnik nie mógł liczyć na zbyt wiele minut w ligowych meczach w ciągu ostatniego półtora roku. W niedawnym meczu z Jagiellonią, Flis zdobył swoje dwie pierwsze bramki w barwach Legii. Wypożyczenie do Wenecji obowiązywać będzie do końca sezonu 2023/24.