PP: Start Lublin pierwszym rywalem Legii

Start Lublin będzie rywalem Legii Warszawa w ćwierćfinale koszykarskiego turnieju Pucharu Polski. Mecz zaplanowano na 15 lutego. W przypadku wygranej legioniści w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Trefl Sopot - King Szczecin. Rozgrywki odbędą się w dniach 15-17 lutego w Sosnowcu. Osiem drużyn będzie walczyć o trofeum, a ponadto w sobotę zawodnicy wezmą udział w konkurencjach indywidualnych - konkurs rzutów za 3 pkt. oraz konkurs wsadów. Przed rokiem Legia odpadła w 1/4 finału przegrywając jednym punktem w Lublinie... ze Startem Lublin. Obrońcą trofeum jest Trefl Sopot. Legia tylko raz w swojej historii wywalczyła koszykarski Puchar Polski, a miało to miejsce w 1970 roku.

Egon - 41 minut temu, *.waw.pl Za dużo meczów , jak na tak krótką ławkę.

Przydałby się jakiś konkretny transfer na drugą część sezonu. odpowiedz

grzesiek - 12 minut temu, *.centertel.pl @Egon: rok temu w przerwie przyszedl holman za mccalluma, w tym roku tez moze cos sie zmieni. Ja bym rozgrywajacego zmienil. Tylko nie wiem ktorego vitala czy pipesa. Narazie Vitala ale obydwaj na podobnym poziomie. odpowiedz

Ziggy - 2 godziny temu, *.aster.pl w zeszłym roku też chyba odpadli ze Startem w pierwszym meczu odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl czas sie zrewanzowac startowi odpowiedz

