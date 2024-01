Oficjalnie

Pich odchodzi z Legii

Czwartek, 4 stycznia 2024 r. 11:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po 1,5-rocznym pobycie w Warszawie Robert Pich opuszcza szeregi Legii. Mimo tego, że jego kontrakt był ważny jeszcze przez 6 miesięcy, strony zdecydowały się rozwiązać umowę za porozumieniem.