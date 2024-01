Legioland 5. oprawą na świecie w 2023 roku

TOP 10 choreografii 2023: 1. FC Basel na meczu z Lausanne Ouchy (01.10.2023) 2. Rapid Wiedeń na meczu ze Sturmem Graz (24.09.2023) 3. PSG na meczu z Olympique Lyon (02.04.2023) 4. Olympique Marsylia na meczu z Brest (27.05.2023) 5. Legia Warszawa na meczu z Midtjylland (31.08.2023) 6. Raja Casablanka na derbach z Wydadem (05.04.2023) 7. Djurgardens IF na meczu z AIK-iem (24.09.2023) 8. Dynamo Drezno na meczu z Waldhof Mannheim (22.04.2023) 9. Esperance Sportive de Tunis na meczu z JS Kabylie (29.04.2023) 10. Feyenord Rotterdam na meczu z Go Ahead Eagles (14.05.2023)

