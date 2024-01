Futsal

Sośnica Gliwice 1-1 Legia Warszawa

Środa, 10 stycznia 2024 r. 19:31 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 17. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa tylko zremisowała 1-1 z Sośnicą Gliwice. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Tomasza Warszawskiego, ale po zmianie stron gospodarze, którzy zajmują ostatnie miejsce w tabeli, doprowadzili do wyrównania i zdołali je utrzymać do końcowej syreny. Sośnica pozostaje jedyną drużyną w tym sezonie bez wygranej. Kolejne spotkanie rozegrają 13 stycznia z LZS Gmina Lubawa w 1/32 finału Pucharu Polski.



Spotkanie rozpoczęło się spokojnie. Na pierwszy strzał musieliśmy czekać ponad minutę, a oddał go Andre Luiz. W 3. minucie Tomasz Warszawski przebiegł całe boisko i strzałem wewnętrzną częścią stopy pokonał bramkarza gospodarzy. 2 minuty później obok słupka bramki Legii uderzył Daniel Rakowiecki. Żaden z zespołów nie forsował tempa, ale to legioniści mieli więcej sytuacji do podwyższenia prowadzenia.



Początek drugiej części obfitował w sytuacje podbramkowe z obu stron. W 24. minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania za sprawą Marcina Kiełpińskiego, który w zasadzie został nabity piłką przez Pawła Barańskiego.









Sośnica Gliwice 1-1 (0-1) Legia Warszawa

0-1 - 2:54 Tomasz Warszawski

1-1 - 23:20 Marcin Kiełpiński



Sośnica: 13. Mateusz Bednarczyk, 11. Konrad Podobiński, 17. Marcin Kiełpiński, 12. Paweł Barański, 77. Tomasz Szczurek

rezerwa: 9. Jan Biskup, 3. Mateusz Omylak, 5. Michał Hyży, 7. Artur Łopatka, 8. Szymon Sowula, 14. Daniel Rakowiecki, 16. Stanisław Krawiec, 21. Grzegorz Górka, 23. Michał Staszowski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 11. Sergio Monteiro, 10. Rui Pinto, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 19. Adam Grzyb, 34. Nuno Chuva, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal