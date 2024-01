Koszykówka

Legia Warszawa 93-84 Sporting CP

Środa, 10 stycznia 2024 r.

W trzecim meczu grupy L FIBA Europe Cup Legia Warszawa wygrała ze Sportingiem CP. Przed tym spotkaniem legioniści zajmowali 2. miejsce w tabeli, za zespołem Bahcesehir Koleji SK, z którym zmierzą się za 2 tygodnie w Warszawie.



Pierwsza kwarta zaczęła się od mocnego uderzenia legionistów, którzy wyszli na prowadzenie 9:2. Zawodnicy Sportingu dzięki szybkim akcjom szybko zdołali jednak wyrównać stan gry. W drużynie trenera Wojciecha Kamińskiego skutecznością imponował Shawn Pipes Jr. Końcówka kwarty należała do Zielonych Kanonierów. Kibice na Bemowie mogli podziwiać m.in. dwa efektowne bloki - Arica Holmana i Dariusza Wyki, a w końcówce dzięki celnej trójce Raya Cowelsa i akcji 2+1 Wyki stołeczna ekipa wyszła na pięciopunktowe prowadzenie.









Druga odsłona zaczęła się od serii 8:0 dla Sportingu, dzięki czemu Portugalczycy nadrobili straty z nawiązką. Z każdą kolejną minutą gra Legii nabierała odpowiedniego tempa. Kolejne 8 punktów dorzucił Pipes, skuteczny był również Cowels, a formę strzelecką odnalazł także Christian Vital (11 pkt do przerwy). W ekipie gości najgroźniejszy był Marvin Clark, który szybko złapał jednak trzy faule, przez co usiadł na ławce rezerwowych. Legioniści powiększali przewagę, a w ostatniej akcji tej kwarty po świetnym odbiorze w obronie kapitalnym wsadem równo z syreną popisał się Holman. Do szatni obydwa zespoły schodziły przy prowadzeniu Legii 53:43.



Po przerwie obie drużyny grały w sposób bardzo szarpany, popełniały wiele fauli. W trakcie tej części swoje czwarte i piąte przewinienie popełnił Clark Jr, który musiał opuścić parkiet. W Legii brakowało jednak gry zespołowej, a punktował przede wszystkim Vital. Wśród gości skutecznością imponowali za to Mike Moore i Eddie Ekyor. W końcowych fragmentach to Sporting zachowywał zdecydowanie więcej zimnej krwi, przez co zdołał odrobić 6 pkt straty i jasne stało się, że w ostatniej kwarcie czeka nas zacięta walka o wygraną.



Decydującą kwartę lepiej rozpoczęli legioniści - od punktów Sobina i Vitala oraz bloku Holmana. Szkoleniowiec Sportingu szybko poprosił o czas. Później gra nieco się wyrównywała, ale to Zieloni Kanonierzy utrzymywali kilkupunktową przewagę. Skuteczny był Vital, a kilka dobrych akcji pod koszem Sportingu zaliczył Josip Sobin. Chorwat na nieco ponad pięć minut przed końcem meczu musiał jednak opuścić boisko po swoim piątym faulu. Gra gospodarzy nieco się posypała, a w pewnym momencie przewaga Legii stopniała do 3 „oczek”. Wtedy jednak Vital popisał się akcją…3+1, a następnie po rzutach osobistych wykorzystanych przez Michała Kolendę w szybkim tempie ekipa trenera Kamińskiego odskoczyła na 9 pkt. Do końca spotkania goście nie byli już w stanie odwrócić losów meczu. Bohaterem spotkania po raz kolejny w tym sezonie był Vital, który zakończył mecz z dorobkiem 31 punktów.



W drugim meczu grupy L litewska Jonava przegrała z tureckim Bahcesehirem 67:91. Legioniści zajmują obecnie 2. miejsce w grupie z bilansem 2-1. Kolejne spotkanie w FIBA Europe Cup rozegrają w hali na Bemowie z niepokonanymi do tej pory Turkami (24 stycznia o godz. 19, transmisja na stronie i w aplikacji TVP Sport).



Wcześniej ekipę trenera Kamińskiego czekają dwa ligowe starcia: w najbliższą sobotę z Dzikami Warszawa w hali na Kole (godz. 17.30, transmisja w Polsat Sport Extra) i 19 stycznia na własnym parkiecie z Czarnymi Słupsk (g. 19.30). Bilety na domowe spotkania Legii można kupować przez portal eBilet.pl.



FEC: Legia Warszawa 93-84 Sporting CP

kwarty: 23-18, 30-25, 17-23, 23-18



Legia Warszawa: [punkty, (celne za trzy)]

18. R. Cowels

35. A. Holman

23. M. Kolenda

2. P.J. Pipes

1. C. Vital

15. A. Linowski

42. M. Ponitka

8. J. Sobin

4. M. Wieluński

91. D. Wyka



Sporting CP: [punkty, (celne za trzy)]

11. R. Curry

3. E. Ekiyor

57. M. LoVett

2. M. Moore

9. D. Ventura

20. D. Araujo

6. C. Cardoso

13. M. Clark

21. A. Cruz

14. S. Gomes

7. M. Loncović

99. D. Tavares



Komisarz: Norbert Lugossy (Węgry)

Sędziowie: Vladimir Jevtović (Serbia), Ofer Manheim (Izrael), Igor Mitrovski (Macedonia Północna)



TABELA GRUPY L mecze punkty zwycięstwa porażki punkty 1. Bahcesehir Koleji SK 3 6 3 0 273-224 2. Legia Warszawa 3 5 2 1 294-256 3. Sporting CP 3 4 1 2 242-256 4. Jonava BC 3 3 0 2 220-293