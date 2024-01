XXIV Plebiscyt na najlepszych sportowców Warszawy

Ruszył plebiscyt na najlepszego sportowca Warszawy, który potrwa do 21 stycznia. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 lutego podczas uroczystej gali. Wśród nominowanych na sportowca roku są: Emilia Babska oraz Marek Dobrowolski (z sekcji strzeleckiej Legii). Zachęcamy także do oddawania głosów na drużynę klubową roku 2023 - tu nominowane są trzy sekcje Legii Warszawa - piłka nożna, koszykówka i rugby. W kat. sportowej imprezy roku nominowane jest m.in. "Święto Łazienkowskiej" organizowane z okazji dnia dziecka przez Legię. Głosować można TUTAJ .

