Łyżwiarstwo

Marek Kania szósty na 1000m na ME

Piątek, 5 stycznia 2024 r. 23:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Świetny występ zaliczył na początek Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim zawodnik Legii, Marek Kania. Legionista w wyścigu na 1000 metrów na torze Thialf w holenderskim Heerenveen uzyskał czas 1:08.83 min. (+0.96s), co dało mu szóste miejsce. To najlepszy wynik spośród trzech startujących Polaków. Jutro Marka zobaczymy w sprincie drużynowym (wraz z Damianem Żurkiem i Piotrem Michalskim), a w niedzielę w wyścigu na jego koronnym dystansie, 500 metrów.



Wyniki ME na 1000m:

1. Kjeld Nuis (Holandia) 1:07.87 min.

2. Jenning De Boo (Holandia) 1:08.14 min.

3. Tim Prins (Holandia) 1:08.20 min.

4. Marten Liiv (Estonia) 1:08.41 min.

5. Moritz Klein (Niemcy) 1:08.77 min.

6. Marek Kania 1:08.83 min.

7. David Bosa (Włochy) 1:08.83 min.

8. Damian Żurek 1:08.88 min.

9. Hendrik Dombek (Niemcy) 1:09.13 min.

10. Piotr Michalski 1:09.30 min.