Tenis

Zuzanna Bednarz nową tenisistką Legii

Piątek, 5 stycznia 2024 r. 12:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wraz z początkiem 2024 roku, tenisistką Legii Warszawa została Zuzanna Bednarz - dwukrotna złota medalistka mistrzostw Polski do lat 16 w singlu. W 2022 roku Bednarz w mistrzostwach Polski seniorów dotarła do 1/4 finału singla oraz finału debla. W tym samym roku dotarła do ćwierćfinału MP U-18. Obecnie 18-letnia Zuzanna zajmuje 1152. pozycję w rankingu singlowym WTA oraz 935. w deblu.



W 2018 roku urodzona w Trzcianie w Małopolsce zawodniczka zdobyła m.in. mistrzostwo Polski U-14 w deblu i wicemistrzostwo w singlu. Ostatnio zawodniczka reprezentowała Górnika Bytom.