Wyniki Plebiscytu eLki 2023!

Sobota, 6 stycznia 2024 r. 09:02 Redakcja

23. edycja Plebiscytu eLki rozstrzygnięta. Podczas 12-dniowego głosowania wybraliście między innymi najważniejsze osoby, mecze, oprawę, hasło roku. W kilku kategoriach rywalizacja była bardzo zacięta, a w wielu różnice w głosach były zdecydowane.



Postacią roku drugi raz z rzędu wybraliście Josue! Odkryciem roku został Ernest Muci. Najlepszym meczem w wykonaniu "Wojskowych" wybraliście spotkanie z Aston Villą, a najgorszym jesienną porażkę ze Śląskiem Wrocław. Autorem najpiękniejszej bramki został Ernest Muci.









Wydarzeniem roku wybraliście awans do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Najważniejszym wydarzeniem kibicowskim było natomiast 50-lecie Żylety na meczu z Wartą Poznań.



Z 17 nominowanych opraw przygotowanych przez Nieznanych Sprawców najwięcej głosów otrzymała prezentacja Welcome to the jungle, która minimalnie pokonała "Legioland". Hasłem roku wybraliście "Psy szczekają, karawana jedzie dalej". Szmaciankę, czyli tytuł antybohatera roku przyznaliście UEFA - za całokształt działań w stosunku do Legii, choć poważnym konkurentem był Alkmaar. Cytat roku wypowiedział Dariusz Mioduski po wydarzeniach w Holandii.



Największym pozytywnym zaskoczeniem roku 2023 wybraliście znaczny wzrost frekwencji na meczach przy Łazienkowskiej 3, a największym rozczarowaniem odpadnięcie z Pucharu Polski 2023/24.



Poniżej prezentujemy wyniki we wszystkich 17 kategoriach. W sumie oddaliście 7606 głosów. Dziękujemy wszystkim za udział w Plebiscycie i zapraszamy na kolejną edycję za rok.





1. Postać roku

4802 - Josue

1054 - Paweł Wszołek

900 - Jacek Zieliński

539 - Kosta Runjaić

311 - Dariusz Mioduski



2. Odkrycie roku

2960 - Ernest Muci

2131 - Bartosz Slisz

1245 - nikt nie zasłużył na to miano

626 - Juergen Elitim

477 - Steve Kapuadi

167 - Igor Strzałek



3. Wydarzenie roku

3407 - awans do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy

2552 - pobicie prezesa i aresztowanie piłkarzy w Alkmaar

1647 - zdobycie po raz 20. Pucharu Polski



4. Najlepszy mecz Legii

4351 - jesień: Legia Warszawa 3-2 Aston Villa FC

2405 - jesień: Austria Wiedeń 3-5 Legia Warszawa

578 - jesień: Pogoń Szczecin 3-4 Legia Warszawa

271 - wiosna: Legia Warszawa 3-1 Raków Częstochowa



5. Najgorszy mecz Legii

4840 - jesień: Śląsk Wrocław 4-0 Legia Warszawa

1799 - jesień: Legia Warszawa 1-3 Stal Mielec

679 - jesień: Cracovia 2-0 Legia Warszawa

288 - jesień: Jagiellonia Białystok 2-0 Legia Warszawa



6. Najpiękniejszy gol

3361 - Ernest Muci na 1-1 z Aston Villa FC

1483 - Blaz Kramer na 2-1 ze Zrinjskim Mostar

1101 - Tomas Pekhart na 3-0 z Austrią Wiedeń

1100 - Juergen Elitim na 1-0 z Austrią Wiedeń

561 - Josue na 2-2 z Miedzią Legnica







7. Najważniejsze wydarzenie kibicowskie z udziałem fanów Legii

4873 - 50-lecie Żylety na meczu z Wartą Poznań

1940 - finał Pucharu Polski na stadionie Narodowym

793 - awantura w Birmingham



8. Najlepsza oprawa

2095 - Welcome to the jungle

1906 - Legioland

937 - Psy szczekają, karawana jedzie dalej

490 - Warszawa kocha zwycięzców

385 - ULTRAS - Columbia pictures

371 - Gdybym jeszcze raz miał urodzić się...

242 - sektorówka Żyleta jest zawsze z Wami

203 - Ostatnia szansa zobaczyć k... z Gdańska

200 - Sen o Warszawie

177 - Duma i sława

138 - napis LEGIA z rac

136 - Warsaw never surrender

108 - Do końca

83 - wielkie racowisko na meczu z Widzewem

59 - czerwono-biało-zielono

41 - Piro i flagi we Wrocławiu

35 - Ultras w Wiedniu



9. Najlepszy wyjazd kibicowski

2825 - 3388 kibiców we Wrocławiu

2102 - 1800 kibiców w Wiedniu

1606 - 2100 kibiców w Birmingham

574 - 103 kibiców w Kazachstanie

363 - 1150 kibiców w Alkmaar

136 - 1500 kibiców w Gdańsku



10. Piosenka roku

5292 - Gdybym jeszcze raz miał urodzić się

701 - Legiaaa, Legia Warszawa!

688 - la la la la la la f... UEFA

499 - Nasza Legio, będziemy zawsze z Tobą

426 - Czarna eLka w kółeczku się mieni



11. Hasło roku

1683 - Psy szczekają, karawana jedzie dalej

1120 - Żyleta jest zawsze z Wami

1083 - Nie chcemy tu Berlina, Lampedusy, Francji. Dla imigrantów - zero tolerancji

809 - Welcome to the jungle

807 - Legioland

755 - Warszawa kocha zwycięzców

681 - Do końca

668 - Wolna majówka



12. Graffiti roku

3646 - mural po puchar Legio marsz!

501 - Duma i sława

456 - Legia Den Haag

376 - Legia on tour

362 - neonowa Legia Warszawa

326 - Legijna brać na ciechanowskiej ziemi

322 - Nie ma Legii bez Żylety

243 - Ultras

226 - prace w sektorze rodzinnym

212 - Żyleta

205 - TylK.O. Legia

170 - Kibice Legii witają

142 - Legia Bielany

122 - Puchar jest nasz

96 - Legia King

84 - Fanatycy

69 - Sympatycy warszawskiej Legii

48 - Super Legia



13. Najlepsza nowa flaga

5764 - Żyleta jest zawsze z Wami (odnowiona)

1097 - Legia i Radomiak | Radomiak i Legia

745 - Konstancin



14. Pozytywne zaskoczenie roku

2941 - znaczny wzrost frekwencji na meczach przy Łazienkowskiej 3

2436 - awans do fazy grupowej, a następnie do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy

848 - przedłużenie kontraktu z Josue

565 - wicemistrzostwo i Puchar Polski w sezonie "przejściowym"

439 - przełamanie klątwy w meczach o Superpuchar Polski

377 - bardzo dobra forma Bartosza Slisza



15. Negatywne zaskoczenie roku

2521 - odpadnięcie z Pucharu Polski 2023/24

1919 - 5. miejsce na koniec rundy jesiennej i duża strata do lidera

1318 - krucjata UEFA przeciwko Legii Warszawa

1024 - rozczarowujący transfer Marca Guala

699 - upadek sekcji siatkówki Legii

125 - 4. miejsce koszykarzy w sezonie 2022/23, słabe wyniki w trwającym sezonie



16. Cytat roku

3144 - To jest precedens na skalę światową, którego nie odpuścimy. (...) Było czuć antypolskie nastawienie. Nasi kibice zostali wysłani daleko poza miasto, by odebrać bilety. To tak, jak my byśmy odesłali po odbiór biletów do Radomia - Dariusz Mioduski po wyjeździe do Alkmaar.

1374 - Widziałem, że ławka gości komentowała głośno i eskalowała już od samego początku spotkania. Musiałem zainterweniować, bo zaczęło mi to przeszkadzać. Wiem, że nasz sztab nie przygląda się biernie sytuacjom, ale u nich to było bardzo widoczne. Dodatkowo myślałem, że warto dolać oliwy do ognia i wzmóc motywację w piłkarzach. Ostatecznie nie wyszło to najgorzej. Gorąca atmosfera była w całym meczu - Kosta Runjaić po zdobyciu Pucharu Polski.

949 - Cieszę się, że mogłem postawić kropkę nad "i" całej tej roboty. Uwielbiam wielkie mecze, dobrze się w nich czuję i jestem uradowany, że dziś udało się spełnić jedno z dziecięcych marzeń - Kacper Tobiasz po zdobyciu Pucharu Polski.

796 - Myślę, że istnieje naprawdę dobry powód, aby wyrzucić Legię Warszawa z rozgrywek - Mark Roberts, szef operacji piłkarskich w brytyjskiej policji.

658 - Miałem miejsce, więc uderzyłem - Rafał Augustyniak po bramce z dalszej odległości w meczu z Zagłębiem Lubin.

426 - Czuję, że w Legii osiągnąłem już dużo i nie wiem, czy mogę tak mówić, ale być może osiągnąłem już sufit. Kolejny krok będzie szansą do rozwoju - Bartosz Slisz w Foot Trucku.

259 - Na pewno byłoby miło teraz rozjechać się na urlopy, na Święta. Jednak nasi rywale nie chcieli lub nie mogli przełożyć tego spotkania na przyszły rok. Szkoda, że tak się stało - Kosta Runjaić po przedostatnim meczu z Cracovią.



17. Szmacianka (antybohater)

3638 - UEFA - za całokształt działań w stosunku do Legii

3308 - władze AZ i burmistrz Alkmaar - za zachowanie wobec kibiców, piłkarzy i prezesa Legii

660 - Aston Villa FC i policja w Birmingham - za działania antykibicowskie