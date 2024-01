Półfinały Rowińskiej w Tunezji

Tenisistka Legii, Malwina Rowińska wystąpiła w trzecim turnieju w tunezyjskim Monastyrze. W turnieju ITF W15 legionistka dotarła do półfinału singla i debla. Wyniki Malwiny Rowińskiej: I runda: Malwina Rowińska - Anna Petkovic (Niemcy) 7-5, 6-2 II runda: Malwina Rowińska - Jiaqi Wang (Chiny) 6-4, 6-2 1/4 finału: Malwina Rowińska - Alyssa Requer (Francja) 7-5, 6-1 1/2 finału: Malwina Rowińska - Amelie Smejkalova (Czechy) w.o. I runda: Malwina Rowińska/Jiaqi Wang (Chiny) - Meshkatolzahra Safi (Iran)/Ioana Zvonaru (Rumunia) 6-0, 7-5 II runda: Rowińska/Wang - Michika Ozeki (Japonia) - Daria Suvirdjonkova (Serbia) 6-4, 6-1 1/2 finału: Rowińska/Wang - Yasmine Mansouri (Francja)/Tilwith Di Girolami (Belgia) 3-6, 1-6

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.