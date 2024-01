Biblioteka legionisty: Na olimpijskim szlaku - Pekin 2022 (267)

Czyte(L)nia

Środa, 24 stycznia 2024 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Seria "Na olimpijskim szlaku" doczekała się kolejnego wydania - albumu poświęconego Zimowym Igrzyskom Olimpijskim, które w dniach 4-20 lutego 2022 roku odbyły się w Pekinie. Niestety, tak jak dotychczas, PKOl nie zdecydował się na sprzedaż albumu i ten przekazany został jedynie sportowcom i sponsorom, a do nabycia jest tylko w drugim obiegu.



Trzeba przyznać, że IO w Pekinie zapamiętane zostaną jako te, podczas których było najwięcej obostrzeń, a zawodnicy nie mogli nie tylko wychodzić z wioski olimpijskiej, ale i... z własnych pokoi. Ponadto przed poszczególnymi posiłkami musieli wykonać testy. Kilku polskich sportowców z tego powodu trafiło do izolatki...



"LO 091 z polskimi olimpijczykami wylądował w Pekinie 27 stycznia 2022 roku, około 14.00 czasu miejscowego. Wraz z nimi podróżowali członkowie misji oraz obsługujący igrzyska przedstawiciele polskich mediów. Trwający niemal 9 godzin lot na trasie Warszawa - Pekin przebiegł bez zakłóceń. Zderzenie z covidową rzeczywistością, pełną rygorów i obostrzeń, zaczęło się dopiero na chińskim lotnisku" - czytamy w bogato ilustrowanym albumie.



"Sportowcy byli praktycznie uwięzieni w swoich wioskach olimpijskich i poza startami i treningami nie mieli prawa swobodnie poruszać się po arenie igrzysk. Na więcej mogli pozwolić sobie dziennikarze ponieważ zezwolono im przemieszczać się pomiędzy wszystkimi strefami igrzysk, jednak tylko w ściśle określonym rygorze i przy zachowaniu zasad sanitarnych Chlebem powszednim stały się poranne testy, które każdego dnia należało wykonać w miejscu zakwaterowania. Procedura wyglądała tak, że jeśli w ciągu kolejnych 6-8 godzin zainteresowany nie otrzymał informacji o zakażeniu, mógł spać spokojnie" - przypomina autor, który miał okazję towarzyszyć polskim olimpijczykom w Chinach.



Pech nie opuszczał przede wszystkim Natalii Maliszewskiej, która z powodu pozytywnego testu została odizolowana, później liczyła na start na swoim koronnym dystansie, by w ostatniej chwili zakazać jej startu z powodu... pomylonego wyniku testu. "Spośród czwórki polskich sportowców negatywne wyniki w środę uzyskały Natalia Maliszewska i Magdalena Czyszczoń. Jeśli wyniki znów byłyby ujemne kolejnego dnia, zawodniczki zostałyby zwolnione z izolacji i mogłyby wrócić do wioski olimpijskiej. Testy Natalii Czerwonki i Marka Kani dawały nadal wyniki pozytywne" - dowiadujemy się.



W publikacji dowiemy się o wszystkich startach Polaków, a także ceremonii otwarcia, maskotce igrzysk czy ekologicznych aspektach, które starali się promować Chińczycy. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie startował jeden zawodnik Legii - Marek Kania, który w wyścigu na 500 metrów zajął 16. miejsce z wynikiem 34,928 sekundy (+0,60s). O samym starcie Marka znajdziemy niewiele - właściwie suchy wynik i dosłownie jedno zdjęcie z wyścigu.



Na koniec publikacji zamieszczone zostały wyniki wszystkich polskich zawodników osiągnięte podczas XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.



Tytuł: Na olimpijskim szlaku: Pekin 2022 (Beijing 2022)

Autor: Tomasz Piechal (tekst)

Wydawnictwo: Polski Komitet Olimpijski

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 230



