Co dalej z kontraktem Josue?

Poważne negocjacje z agencją piłkarza, ProEleven, mają się rozpocząć w lutym, po starcie rozgrywek w Polsce. Jacek Zieliński był jednak niedawno w Lizbonie na specjalnej kolacji zorganizowanej przez ProEleven, na której goszczono przedstawicieli klubów z ponad stu krajów, więc była okazja do wstępnych rozmów.

30 czerwca zakończy się obecny kontrakt Josue z Legią Warszawa. Nadal nie wiadomo, czy zostanie on przedłużony. W grudniu dyrektor sportowy Jacek Zieliński w rozmowie z Legionisci.com mówił, że chce ten temat mieć wyjaśniony do końca marca. Jak informuje portal meczyki.pl, wstępne rozmowy z przedstawicielami piłkarza już się odbyły w Lizbonie.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Fanatyk82 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Przedłużać bez zastanowienia. On jednym meczem z Alkmaar zarobił na swój kontrakt.

Bez jego asyst nie byłoby wygranej i prawdopodobnie awansu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.