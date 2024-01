Stangret trafi do GKS-u Tychy

Jak informuje weszlo.com, do GKS-u Tychy trafi wkrótce napastnik Legii II Warszawa, Maksymilian Stangret. Ma on odejść na zasadzie transferu definitywnego. 18-letni zawodnik ma w zespole Dariusza Banasika rywalizować o miejsce w składzie z Bartoszem Śpiączką i Danielem Ruminem. W obecnym sezonie Stangret rozegrał 13 meczów w Legii II Warszawa, w których zdobył 2 bramki. Wiosną zagrał w 13 meczach i strzelił 4 gole - wszystkie w spotkaniu z Jagiellonią Białystok, wygranym 5-0.

geds - 5 godzin temu, *.centertel.pl dalej się cieszymy że odszedł Pich? Kto następny po Stangrecie? Mocno się przygotowujemy do tego awansu dwójki, prawda? odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Młodzi uciekajcie. Nic dobrego Was tu nie czeka. Z marnują Wam najlepsze lata. Nie warto tu być kilka lat w szerokiej kadrze by zagrać 42 minuty na sezon. Za kilka lat możecie już grać gdzie za granicą jak Praszelik czy Włodarczyk. odpowiedz

Rado - 3 godziny temu, *.com.pl @Darek: wiadomo... Lepiej się uczyć od śpiączki ;) odpowiedz

